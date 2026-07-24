搭海巡艇巡弋北疆 教師前進馬祖沉浸式體驗海洋教育

為推動「海洋教育」扎根校園、引領師生走向海洋，海洋委員會這兩天在馬祖辦理為期2天的「海洋教師研習營」，廣邀來自全台各地教師齊聚離島，今天還深入體驗海洋知識、在地文化與實務巡航，課程內容豐富紮實、兼具知識與行動力。

此次研習結合行政院「向海致敬」政策，安排國立台灣海洋大學博士曾煥昇授課，內容涵蓋海洋生態保育與棲地救助、海洋產業與藍色經濟，以及海洋文化特色與傳承等主題，協助教師建立多元海洋知識。

除室內課程外，海巡署金馬澎分署也安排第十一巡防區主任洪文泉分享海巡勤務及執法案例，並由第十海巡隊出動PP-10072、PP-3758巡防艇，帶領教師實際出海巡航，介紹巡防艇航儀設備、海上勤務流程及執勤情形，讓參與教師近距離了解海巡第一線工作。

研習期間，教師們今天也在第十岸巡隊帶領下走訪馬祖海洋教育推廣展示場域、藍眼淚生態館及大坵島梅花鹿棲地，認識閩東文化、海洋生態及離島自然環境，體驗馬祖獨特的海洋文化與島嶼特色。

金馬澎分署表示，海洋教育不應侷限於課堂，而是透過實地體驗，引導師生「知海、近海、進海」；此次研習安排教師走上海巡艇、深入海洋現場，希望藉由第一線觀摩與在地文化體驗，提升教師海洋教育能量，未來將相關知識帶回校園，持續推廣海洋素養，落實「向海致敬」理念。

海洋委員會這兩天在馬祖辦理為期2天的「海洋教師研習營」，教師們在第十岸巡隊帶領下走訪馬祖海洋教育推廣展示場域、藍眼淚生態館及大坵島梅花鹿棲地，認識閩東文化、海洋生態及離島自然環境。圖／馬祖岸巡隊提供