若回到18歲會做什麼？蔡英文與學生對談 坦言可能選擇加入考古團隊

教育部青年署辦理為期兩天的「青年生涯領航計畫入選青年共識營」，邀請前總統蔡英文與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生對談。蔡英文談到，若回到18歲，也許會因內向的性格選擇加入考古團隊，後來投入國際談判才意識到團隊合作的重要。鼓勵青年勇於探索，每一次選擇都可能成為未來的養分。

蔡英文表示，人生沒有標準答案，不需要在18歲就決定一輩子的方向。她分享，當初推動青儲方案的初衷，是因體認到學校所學有限，以就讀法律系為例，所讀的內容其實是人類社會經驗的累積，再形成專業法條，但她在上大學前缺乏社會經驗，大一、大二讀得很辛苦，直到大三才較能了解法條背後的意義。

對此，蔡英文說，才會期盼透過不同以往的教育政策提供青年探索機會，在學習過程中走入社會、接觸不同環境，將社會經驗轉化為未來學習與成長的重要基礎。

蔡英文也說，若回到18歲，內向的自己或許會選擇加入考古團隊；然而，後來投入國際貿易談判與政治工作的歷程，逐漸體會團隊合作的重要性，也學習如何理解不同立場、溝通協調與尋求共識。她鼓勵青年勇於探索，不必受限於單一人生路徑，每一次經驗與選擇，都可能成為未來發展的重要養分。

針對即將展開探索旅程的青年，蔡英文也給予3個建議，勇敢嘗試並對自己的選擇負責；保持好奇心與謙虛，不要害怕承認自己不懂，勇敢發問、持續學習；遇到挫折時不要太快否定自己，從失敗經驗中學習才是關鍵。她鼓勵青年，不要用他人的進度來衡量自己的人生，人生不是一場所有人必須同時抵達終點的比賽，只要旅程結束時比現在更認識自己，這段探索就非常有價值。

對談青年余政翰先於高雄銀行累積金融實務經驗，再透過特殊選才進入大學學習。他分享，過去曾對方向感到徬徨，但透過先進入職場、累積社會經驗，再返回校園進修的歷程，逐漸找到更清楚的自我定位。趙常捷則表示，高中畢業後赴美學習飛行，返國後曾於便利商店、建築工地等環境工作，後續完成建築相關學業並進入科技領域發展。他表示，看似不相關的經驗，都可能在關鍵時刻發揮價值。

教育部青年發展署表示，青年生涯領航計畫不是讓青年晚兩年升學，而是早一步認識自己。116年將持續推動青年生涯領航計畫，即將在116年畢業的高中生，可上計畫網站（https://ycnp.yda.gov.tw/）了解計畫規定。