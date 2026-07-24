快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

若回到18歲會做什麼？蔡英文與學生對談 坦言可能選擇加入考古團隊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部青年署邀請前總統蔡英文（右）與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生對談。圖／教育部提供
教育部青年署邀請前總統蔡英文（右）與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生對談。圖／教育部提供

【編輯推薦】

教育部青年署辦理為期兩天的「青年生涯領航計畫入選青年共識營」，邀請前總統蔡英文與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生對談。蔡英文談到，若回到18歲，也許會因內向的性格選擇加入考古團隊，後來投入國際談判才意識到團隊合作的重要。鼓勵青年勇於探索，每一次選擇都可能成為未來的養分。

蔡英文表示，人生沒有標準答案，不需要在18歲就決定一輩子的方向。她分享，當初推動青儲方案的初衷，是因體認到學校所學有限，以就讀法律系為例，所讀的內容其實是人類社會經驗的累積，再形成專業法條，但她在上大學前缺乏社會經驗，大一、大二讀得很辛苦，直到大三才較能了解法條背後的意義。

對此，蔡英文說，才會期盼透過不同以往的教育政策提供青年探索機會，在學習過程中走入社會、接觸不同環境，將社會經驗轉化為未來學習與成長的重要基礎。

蔡英文也說，若回到18歲，內向的自己或許會選擇加入考古團隊；然而，後來投入國際貿易談判與政治工作的歷程，逐漸體會團隊合作的重要性，也學習如何理解不同立場、溝通協調與尋求共識。她鼓勵青年勇於探索，不必受限於單一人生路徑，每一次經驗與選擇，都可能成為未來發展的重要養分。

針對即將展開探索旅程的青年，蔡英文也給予3個建議，勇敢嘗試並對自己的選擇負責；保持好奇心與謙虛，不要害怕承認自己不懂，勇敢發問、持續學習；遇到挫折時不要太快否定自己，從失敗經驗中學習才是關鍵。她鼓勵青年，不要用他人的進度來衡量自己的人生，人生不是一場所有人必須同時抵達終點的比賽，只要旅程結束時比現在更認識自己，這段探索就非常有價值。

對談青年余政翰先於高雄銀行累積金融實務經驗，再透過特殊選才進入大學學習。他分享，過去曾對方向感到徬徨，但透過先進入職場、累積社會經驗，再返回校園進修的歷程，逐漸找到更清楚的自我定位。趙常捷則表示，高中畢業後赴美學習飛行，返國後曾於便利商店、建築工地等環境工作，後續完成建築相關學業並進入科技領域發展。他表示，看似不相關的經驗，都可能在關鍵時刻發揮價值。

教育部青年發展署表示，青年生涯領航計畫不是讓青年晚兩年升學，而是早一步認識自己。116年將持續推動青年生涯領航計畫，即將在116年畢業的高中生，可上計畫網站（https://ycnp.yda.gov.tw/）了解計畫規定。

蔡英文 青年 教育部

延伸閱讀

青年署助青年生涯探索 每3個月發3萬元、最高領28.5萬元

「青志季」邀青年多元服務 聚焦文化認同、環境共生

嘉義重度自閉症青年奪特奧金牌 返嘉基鼓勵慢飛家庭有信心

高雄正義中學暑假營隊 全英文玩轉探索世界

相關新聞

強化師培職前措施 教長鄭英耀：實習教師津貼增至1.5萬元

因應教師荒，教育部須持續強化職前師資培育措施。教育部長鄭英耀今天表示，實習教師津貼今年8月起，將從1萬元提升至1萬5000元，希望給予實習老師足夠的生活支持，能更專心向資深教師學習請教。

父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

父親罹癌臥病、母親長年身兼3份工作撐起家庭，今年從秀水高工畢業彰化家具木工職類選手李爗墉從國中起半工半讀，靠著對木工技藝的熱愛逐步朝國手之路邁進。曾在技能競賽中因失誤受挫、兩度與獎牌擦身而過的他，今年在全國技能中區分區賽 銅牌，將第三度挑戰全國技能競賽，並擔任中彰投分署誓師代表，盼奪下金牌代表台灣站上國際舞台。

台南火箭隊拚全國賽！家齊、成大闖決賽 黃偉哲勉奪佳績

國家太空中心（TASA）舉辦「2026台灣盃火箭競賽」，吸引全台71支隊伍、859人報名，決賽將於7月31日至8月2日在屏東旭海登場。國立台南家齊高中「CC Rocket」首次參賽即挺進高中1K組全國13強，成為台南唯一晉級決賽的高中代表隊；國立成功大學「Ius Bubulae」也闖入大專3K組全國6強。

若回到18歲會做什麼？蔡英文與學生對談 坦言可能選擇加入考古團隊

教育部青年署辦理為期兩天的「青年生涯領航計畫入選青年共識營」，邀請前總統蔡英文與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生對談。蔡英文談到，若回到18歲，也許會因內向的性格選擇加入考古團隊，後來投入國際談判才意識到團隊合作的重要。鼓勵青年勇於探索，每一次選擇都可能成為未來的養分。

虎尾高鐵非營利幼兒園公告招生 9月開學176名額、2歲幼兒即可登記

雲林縣虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園由中央與雲林縣政府斥資約1.6億元興建，由維多利亞國際學校取得經營權，歷經招生時程延宕，備受家長關注，今園方公布招生簡章，預計今年9月開學，115學年度招收176名幼兒，只要今年9月1日前滿2足歲即可報名，將於8月11日公開抽籤。

有錢才能救？ 一紙判決衝擊文資制度

未來要通過文資審議，難度恐怕提高。最高行政法院去年八月撤銷政大化南新村的文資身分，理由包括審議前未評估未來管理維護的財務規畫。此一首納財務概念的全新判例，影響至少六起文資身分近來遭撤銷；台大也以財務為由，就溫州街日式宿舍歷史建築提行政訴願。相關案例正蔓延，從根本衝擊文資制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。