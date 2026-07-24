父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

父親罹癌臥病、母親長年身兼3份工作撐起家庭，今年從秀水高工畢業彰化家具木工職類選手李爗墉從國中起半工半讀，靠著對木工技藝的熱愛逐步朝國手之路邁進。曾在技能競賽中因失誤受挫、兩度與獎牌擦身而過的他，今年在全國技能中區分區賽 銅牌，將第三度挑戰全國技能競賽，並擔任中彰投分署誓師代表，盼奪下金牌代表台灣站上國際舞台。

李爗墉現為屏東科大學生，從小喜愛動手實作的李爗墉，對拆解、組裝充滿興趣，無論自行車、機車都會自行研究構造。就讀伸港國中期間，他透過技藝教育發掘興趣，進入秀水高工營造技術學程後，投入家具木工訓練，並參與技能競賽培訓，並在寒暑假前往中彰投分署接受密集訓練，累積實戰經驗。

不過，挑戰全國賽的過程並非一路順遂。高一首次參賽時，他因經驗不足，在切割木板過程中不慎受傷，帶著遺憾離開賽場；隔年苦練一年後，以分區賽銀牌晉級全國賽，卻因判圖失準、時間掌控不佳，無緣獎牌。

經歷兩次失利後，李爗墉重新調整訓練方式，加強圖面判讀、製作流程與臨場應變能力。今年再次挑戰全國賽，他表示，希望不只是完成作品，更要突破過去的自己，證明長期努力累積的成果。

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日在台北南港展覽館舉行，來自全國各地逾千名技職好手將角逐青年組56個職類及青少年組13個職類。中彰投分署今年派出26個職類、102名青年選手參賽，賽前舉行授旗典禮，為選手加油打氣。

中彰投分署長劉秀貞表示，技能競賽不僅考驗專業技術，也重視臨場判斷、時間管理及問題解決能力，鼓勵選手保持自信、穩定發揮訓練成果。她指出，家具木工從材料判斷、精準加工到現場問題處理，都需要高度專業與實作能力，即使在AI快速發展時代，仍是產業重要技能。