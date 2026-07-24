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強化師培職前措施 教長鄭英耀：實習教師津貼增至1.5萬元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天表示，實習教師津貼今年8月起，將從1萬元提升至1萬5000元，希望給予實習老師足夠的生活支持。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀今天表示，實習教師津貼今年8月起，將從1萬元提升至1萬5000元，希望給予實習老師足夠的生活支持。聯合報系資料照

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因應教師荒，教育部須持續強化職前師資培育措施。教育部長鄭英耀今天表示，實習教師津貼今年8月起，將從1萬元提升至1萬5000元，希望給予實習老師足夠的生活支持，能更專心向資深教師學習請教。

教育部長鄭英耀於自由時報節目「官我什麼事」接受專訪時表示，依規定教師實習時程需半年，期間需要備課、觀課，生活負擔與壓力不小，如果還要為了生計兼職則太辛苦，對此，決議於今年8月起，因應物價上漲，將實習教師津貼於現行的1萬元提升至1萬5000元。

鄭英耀說，於2024年上任時，當年8月便拍板將實習教師津貼提升至1萬元，今年8月再度加碼，就是希望給予實習教師足夠的生活支持，讓其可以跟隨資深教師學得更好、學到更多武功秘笈。他也強調，師資培育攸關國家競爭力，教育部從職前培育到在職教師，都會持續檢討支持措施。

教育部表示，面對國內少子化趨勢，以及科技、金融等各大產業跨界人才磁吸效應，深知許多優秀師資生在長達6個月的教育實習期間，為了避免因缺乏足夠的經濟安全網而面臨生活壓力，甚至因此放棄教育學程，轉投其他產業。此外，也考量近年物價通膨、傾聽學生團體訴求，為減輕師資生負擔、留住優秀教育人才，積極研議調高教育實習獎助金。

教育部說，為求政策衡平，參酌115年度全國各直轄市、縣市最低生活費平均1萬6911元，並對照現行師資培育公費生、警察大學公費生、軍校軍費生及醫學院實習生，其平均每月領取生活津貼約為1萬5000元。綜合評估下，規劃將教育實習獎助金，由現行的每月1萬元調高至1萬5000元，每年約可嘉惠5500名實習學生。教育部正進行法規修正，規劃115學年起、今年8月1日實施。

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