教團倡不分公私校 教師退撫提繳率統一15%

全國教師工會總聯合會說，勞工退休保障攸關全體受雇者基本權益，教育現場，更有超過十一萬名兼任教師、代理教師、教保員及教育支援人力適用勞退新制，呼籲朝野盡速完成勞退新制修法，提高雇主提繳率，並推動公私校教師退撫提繳率一致提高至百分之十五，讓不同身分的教育工作者都享有更完善退休保障。

全教總昨出席五一行動聯盟在場外召開的記者會，理事長葉青芪表示，勞工退休保障攸關全體受雇者的基本權益，支持五一行動聯盟提出的勞保、勞退制度改革方向。

全教總表示，雖然多數正式教師不適用勞工退休金條例，但教育現場仍有超過四萬名大專兼任教師、三萬多名高中以下長期代理教師、近四萬名公私立幼兒園教保員，以及廚工、技工工友、特教助理員等教育支援人力，都適用勞退新制。

這些教育工作者中，許多人屬於非典型勞動者，工作穩定性及收入均相對不足，更需要完善的退休保障。目前勞退新制在整體所得替代率中占比偏低，而薪資有限也使勞工自願提繳意願不高，因此提高雇主提繳責任，是保障退休生活最有效、也最必要的改革方向。

全教總表示，勞退新制採取確定提撥制後，私校教師、公教人員也陸續改採相同制度。雖然確定提撥制可避免基金破產風險，但相較確定給付制，退休保障及長壽風險更依賴提撥費率，因此提撥率愈高，退休保障愈完整。

全教總指出，目前公教退撫制度提撥率為百分之十五，但私校教師僅有百分之十二，造成私校教師退休保障明顯低於公校教師，相當於退休給付打了八折，不僅增加保障不足與長壽風險，更形成制度上的不公平。