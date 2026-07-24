文資大國怎麼做？法國指定文資 必有補償金

最高行政法院撤銷文資身分判例首納財務考量，熟悉文資大國法國的文資專家指出，法國審議文資時，都只認定文資價值，從不考量財務；法院判決時，也將文資對私產造成的限制視為正當限制。兩邊行政法院一以文資保存為前提、再兼顧民眾利益保護，一以民眾利益保護為先，有根本上不同。

台灣師範大學藝術史研究所兼任副教授王維周曾留法多年，擁有法國建築師文憑，在台也屢任文資委員。他指出，法國文資審議若認為該文資價值未達國家層級，會採「登錄」而非「指定」，前者強制性較低，且可針對局部如立面登錄就好。文資所有人則除可在過程提意見，也可事後提訴願或行政訴訟。

但若文資審議認為該文資極為重要，原本省級文資審議單位就須啟動公眾調查，並進到國家文資與建築委員會審議，最後由國務院強行指定。在這同時，國家會極力取得所有權人同意，並給予相應的補償金，這也是法國與台灣對文資所有權人現行權益最大差異。且法國在補償給得乾脆時，文資審議時並不會納入財務規畫考量，認為兩者並無關連。

王維周說，若遇打行政訴訟，法國不論地方行政法院或最高行政法院，也都會強調雖然文資限制私有財產，但符合法國文資法規「為了公共利益」的正當限制，此公共利益高度足以取代憲法對人民私有財產權的保障。「法官決不會因為所有權人主張文資維護成本過高，就判勝訴，也決不會納入財務考量。」

看待法國從文資審議或法院都只考量文資價值，也實際給文資所有權人補償金，台灣各縣市政府則擔憂未來若編不出給文資所有權人損失的預算，就無法指定登錄文資，王維周認為，文資法並未明寫財務規畫規定，最高行政法院判例恐有問題，各行政主管機關行事將無所依據。