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基隆某補習班爆學童背部瘀青 謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆某補習班爆學童背部瘀青，謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷。記者游明煌／攝影
基隆某補習班爆學童背部瘀青，謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷。記者游明煌／攝影

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有民眾在社群媒體「脆」反映，孩童於補習班疑似因打鬧，導致孩童背部瘀青。基隆市政府表示，市長謝國樑獲悉後，第一時間指示兒童及少年事務處主導，會同教育處及警察局婦幼隊組成聯合小組，今天前往現場稽查並調閱監視器，初步釐清為課間打鬧事件。家長陪同孩子就醫驗傷，影像資料已移給警方備查。

謝國樑說，孩子的安全沒有假期，市府對兒少安全事件絕對零容忍，市府除了嚴格督促業者落實照顧責任，更重要的是給予孩子最即時的心理支持。

謝國樑指出，市府已要求相關局處全面檢視校外照顧機構安全，共同營造讓家長放心、孩子安心的學習環境。

兒少處處長吳雨潔表示，今日於第一時間即指派兒少暨家庭支持科蔡科長趕赴現場關懷，陪伴家長與孩子共同了解案件經過，給予個案關懷支持與適時處遇建議。後續若孩子因此產生情緒困擾或心理壓力，兒少處將連結心理諮商等專業資源，提供客製化心理支持，以「兒少最佳利益」為優先考量，陪伴孩子恢復身心穩定。

針對家長訴求，市府已責成教育處督促該補習班召開班務會議，全面檢討課間管理機制、增設監視設備及加強教職員訓練，並深化學生生活教育與安全界線；教育處後續將列管該業者並實施不定期抽查，學校端亦已完成校安通報。

吳雨潔提醒，民眾若發現兒少於補習班或照顧場所遭遇不當對待，可立即向教育主管機關反映或撥打 113 保護專線。市府將持續透過跨局處合作，緊密守護每一位孩子的健康成長。

謝國樑 基隆 學生

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