聽新聞
0:00 / 0:00
基隆某補習班爆學童背部瘀青 謝國樑啟動調查：孩子打鬧致傷
有民眾在社群媒體「脆」反映，孩童於補習班疑似因打鬧，導致孩童背部瘀青。基隆市政府表示，市長謝國樑獲悉後，第一時間指示兒童及少年事務處主導，會同教育處及警察局婦幼隊組成聯合小組，今天前往現場稽查並調閱監視器，初步釐清為課間打鬧事件。家長陪同孩子就醫驗傷，影像資料已移給警方備查。
謝國樑說，孩子的安全沒有假期，市府對兒少安全事件絕對零容忍，市府除了嚴格督促業者落實照顧責任，更重要的是給予孩子最即時的心理支持。
謝國樑指出，市府已要求相關局處全面檢視校外照顧機構安全，共同營造讓家長放心、孩子安心的學習環境。
兒少處處長吳雨潔表示，今日於第一時間即指派兒少暨家庭支持科蔡科長趕赴現場關懷，陪伴家長與孩子共同了解案件經過，給予個案關懷支持與適時處遇建議。後續若孩子因此產生情緒困擾或心理壓力，兒少處將連結心理諮商等專業資源，提供客製化心理支持，以「兒少最佳利益」為優先考量，陪伴孩子恢復身心穩定。
針對家長訴求，市府已責成教育處督促該補習班召開班務會議，全面檢討課間管理機制、增設監視設備及加強教職員訓練，並深化學生生活教育與安全界線；教育處後續將列管該業者並實施不定期抽查，學校端亦已完成校安通報。
吳雨潔提醒，民眾若發現兒少於補習班或照顧場所遭遇不當對待，可立即向教育主管機關反映或撥打 113 保護專線。市府將持續透過跨局處合作，緊密守護每一位孩子的健康成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。