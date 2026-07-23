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脫離退場危機！教育部解除2私校專案輔導

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部決議雲林大成商工免除列為專案輔導學校。記者蔡維斌／攝影
教育部決議雲林大成商工免除列為專案輔導學校。記者蔡維斌／攝影

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少子化衝擊下，國內不少私校引爆退場潮。教育部於今（23）日下午召開「第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第10次會議，針對陸興學校財團法人屏東縣陸興高中及雲林縣私立大成高級商工職業學校免除專案輔導案進行審議，認定兩校已完成改善，解除專案輔導。

依「私立高級中等以上學校退場條例」第6條第1項規定，私立學校若出現財務惡化、師資未符法定基準、教學品質檢核未通過等情形，將列為專案輔導學校，並須提出改善計畫接受輔導。

教育部表示，退場審議會出席委員已達全體委員人數三分之二，並經出席委員二分之一以上同意，認定陸興高中及大成商工已無私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項各款情形，因此免除列為專案輔導學校。

私校 教育部 少子化

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