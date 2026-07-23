脫離退場危機！教育部解除2私校專案輔導

立法院今天安排「勞退新舊制相關修法」公聽會，9大教師工會共同發聲表示，當前校園除了正式教職員，更有龐大的代理教師、兼任教師、教保員及約聘雇人員，多數適用《勞工退休金條例》。然而，現行勞退制度已無法因應退休保障需求，主張修法將雇主強制提繳率由6%逐步提高至12%，呼籲政府正視退休制度公平與誠信，強化人民對退休保障制度的信心。

2026-07-23 12:06