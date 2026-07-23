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原民農耕智慧專書 「走進彼桑拉返」發表英文版

中央社／ 台北23日電

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農業部林業及自然保育署花蓮分署去年初，出版原民農耕智慧專書「走進彼桑拉返」，今天發表英文版，期盼將台灣原住民族回應當代環境挑戰的在地智慧，分享給更多國際讀者。

林保署在台北紀州庵舉行「走進彼桑拉返：布農的菜園」及「走進彼桑拉返2：迪娜與她的種子」兩本專書英文版發表會。

林保署副署長張岱表示，「彼桑拉返」（Pisanglavan）在布農族語中意指「家庭菜園」，也是卓溪布農族人家家戶戶重要的保種與文化傳承場域。

張岱介紹，「布農的菜園」呈現布農族與土地、作物及周遭生命互動的細緻觀察；「迪娜與她的種子」聚焦近30種布農傳統豆類，記錄其交換、種植、保存與食用故事，展現人與自然之間深厚而多元的生命關係。

林保署花蓮分署副分署長朱懿千說，期待「走進彼桑拉返」英文版，成為台灣原民里山智慧與國際交流的平台。透過分享布農族家庭菜園的經驗，讓世界看見地方知識如何回應當代環境與社會挑戰，也希望鼓勵更多年輕世代重新認識並傳承豐富的文化與里山生態智慧。

張岱說，林保署推動國土生態綠網，透過發展生態農業與山村綠色經濟，107年起，花蓮分署與慈心基金會合作，陪伴卓溪鄉卓清村布農族人整理地方作物與農耕知識，陸續挖掘及記錄30餘種豆類與穀物，並與部落攜手成立「布農豆豆班」，連結部落長者與青年，透過共耕、共學、共食、食農教育及接待遊程，活化並保全布農傳統農耕智慧，同時創造地方綠色經濟，提高部落韌性。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，英文版出版不只是將書籍翻譯成另一種語言，更希望打開跨文化對話的入口。林保署花蓮分署與慈心基金會今年也曾邀請來自不同國家與學科背景的青年，實地走訪書中所介紹的卓溪布農家庭菜園，認識植根於地方生態與文化脈絡的永續耕作方式。

蘇慕容說，參與的學生回饋最令人印象深刻的並非宏大的永續理念，而是長輩面對土地的自然態度，及餐桌上來自自家菜園與田間作物的日常自信；這些經驗讓他們感受到，永續不是口號，而是存在於生活中的能力與價值。

原住民 林保署

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