青年署助青年生涯探索 每3個月發3萬元、最高領28.5萬元

教育部青年發展署民國115年起首辦「青年生涯領航計畫」入選青年共識營，入選青年將自8月1日起至民國117年7月31日止，展開為期2年的生涯探索歷程。完成計畫最高可獲28萬5000元獎勵金，盼鼓勵青年在升學或就業前先探索自我、找到人生方向。

青年署今天舉辦「青年生涯領航計畫」入選青年共識營開幕，青年署署長陳雪玉、主秘林祝里、勞動部勞動力發展署主秘陳昌邦及青年生涯領航計畫3名輔導委員代表出席。

陳雪玉受訪時說，青年生涯領航計畫整合過去的「青年就業儲蓄方案」與「青年體驗學習計畫」，提供更彈性、多元的探索方式，不再侷限於職場體驗，也可結合志工服務、地方創生、國內外壯遊探索、自主學習、企業蹲點等。今年共有445名青年通過審查加入新計畫。

陳雪玉說，該計畫提供青年運用2年時間，在真實環境下更認識自己，除探索方式更多元，還提供獎金，每3個月檢核一次，共8次，每次通過可獲3萬元獎勵金，合計24萬元；完成計畫且表現穩定者，再發給4萬5000元獎勵金，最高可領28萬5000元。

陳雪玉說，台灣長期以來都是升學直線模式，許多年輕人直到進入大學後才發現不是自己的興趣，「與其青春浪費在摸索又找不到方向，不如有2年的時間好好探索自己真正有興趣的事情。」

青年署表示，「青年生涯領航計畫」提供青年不同於課堂的學習機會，期待入選青年都能從參加共識營開始，以「自定青春」為起點，在兩年的探索旅程，找到屬於自己的方向，也成為能夠回應時代挑戰、為社會創造更多可能的新世代力量。