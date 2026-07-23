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泰國台灣電影展遭施壓 李遠：中國非常害怕文化力量

中央社／ 台北23日電

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針對「泰國台灣電影展」疑遭中國駐泰使館人員施壓，要求移除台灣文化部標誌，但遭泰方拒絕。文化部長李遠今天表示，文化非常有力量，「中國非常害怕台灣的文化力量」。

根據泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（KhaosodEnglish）22日報導，日前在曼谷舉行的「泰國台灣電影展」，遭到一名自稱中國駐泰大使館的官員致電施壓，表示對宣傳品上出現台灣文化部標誌感到不滿，要求主辦單位移除。

李遠今天參加在台北世貿一館舉行的「2026漫畫博覽會」，他在現場接受媒體堵訪表示，非常感謝泰國主辦單位的堅持，沒有把台灣文化部的名稱拿下來，但從這件事情可見，中國在全世界對台灣的打壓「無所不用其極」。

李遠表示，中國非常害怕台灣的文化。據他了解，這次影展內容包括李安的「推手」、「囍宴」，也有現在台灣正在播放的「人生海海」，「傳奇女伶高菊花」，紀錄片、短片、長片都有。

他覺得，中國害怕台灣文化的原因不難理解，畢竟從這些紀錄片、劇情片，包括現在看到的漫畫、繪本、文學等內容，所呈現出來的文化是非常自由、多元，而且是中國本身不能涉及的內容，和台灣有很大的區隔。

李遠表示，他每年都會來逛「漫博」，「它是台灣一個非常大型、讓年輕人所追逐的展覽，充滿活力。」但最讓他感到欣慰的是，台灣的漫畫在這幾年愈來愈有計畫的向國際推廣，跟過去比起來，翻譯成各國語言的漫畫愈來愈多。

他舉漫畫家常勝為例表示，「常勝說他以前不敢告訴別人他是漫畫家，現在他很敢講，因為他的一本書就可以翻譯成10幾個國家（的文字）。」

李遠表示，台灣漫畫跟全世界漫畫都不太一樣，它的種類多元，包容歐漫、日漫的色調，故事內容有非常嚴肅的歷史，又有文學改編，而且也有像BL的多元性別議題，可以跟全世界競爭。

李遠說：「台灣的漫畫可以走出一條自己的路，它既嚴肅又輕鬆、又流行。」他也期盼動漫及文化的力量持續輸出，讓全世界的人看到。

泰國 李遠 曼谷

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