勞退新制20年沒調 9教師工會籲改革 年資資產可攜、公私校退撫一體化

立法院今天安排「勞退新舊制相關修法」公聽會，9大教師工會共同發聲表示，當前校園除了正式教職員，更有龐大的代理教師、兼任教師、教保員及約聘雇人員，多數適用《勞工退休金條例》。然而，現行勞退制度已無法因應退休保障需求，主張修法將雇主強制提繳率由6%逐步提高至12%，呼籲政府正視退休制度公平與誠信，強化人民對退休保障制度的信心。

9個教師工會包括宜蘭縣教師職業工會、台灣教育產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、苗栗縣各級學校產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、基隆市教師職業工會、澎湖縣教師職業工會。

他們表示，自2005年勞退新制實施以來，雇主6%強制提繳率已凍漲超過20年。在通膨吞噬購買力與超高齡社會衝擊下，6%早已無法滿足個人專戶累積老後資本的需求。對照2023年上路的「公教人員個人專戶制」，法定提撥費率為15%，政府作為雇主負擔9.75%，差距明顯，呼籲立法院修正《勞工退休金條例》，將雇主強制提繳率逐步提高至12%。

工會也指出，現行私校退撫儲金費率仍停留在12%，經教職員、學校與政府三方分擔後，私校雇主實質提撥率僅約3.9%，甚至低於一般勞工6%，導致私校教職員極難累積充足退休金，因此呼籲立法院推動「公私校退撫一體化」，修法將私校提撥率比照公校調升至15%，補齊雇主負擔落差，終結公私校教職員的不平等對遇。

此外，工會表示，目前勞退新制、私校退撫及公教退撫新制皆「確定提撥制（DC）」性質，建議政府建立跨制度的「年資與資產雙可攜」機制，讓代理教師或其他勞工轉任正式教師時，可將原勞退專戶資產移轉至新退撫專戶，這不僅是捍衛老後尊嚴的誠信底線，更是為台灣打造彈性流動、吸引優秀人才的國家級退休戰略。

工會說，2005年勞退新制上路時，政府與資方宣稱6%是「起步門檻」、「先求有，再求好」，未來會隨經濟發展滾動調整。結果這一卡就是20年，批評這是「帶頭甩鍋」。

此外，工會指出，政府1995年將公教退撫制度由恩給制改為儲金制時，曾承諾以「年資補償金」彌補制度轉換造成的退休給付差額，卻在2017年年金改革時一併取消，認為此舉與退撫基金虧損無關，形同毀棄承諾，嚴重損害政府誠信。