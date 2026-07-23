菲律賓留學生逾5千人 科技部次長訪台促合作

2025年9月起應調升的教保費，部分教保員卻遲遲未收到加薪，直到近期才開始追溯補發。這起延誤究竟只是行政疏失，還是制度問題？隨著補發作業展開，外界發現仍有部分教保人員未納入加薪範圍，也讓「同工不同酬」爭議再度浮上檯面。加薪政策真正落實了嗎？教保現場的公平待遇，恐怕還有更多問題值得關注。

2026-07-23 07:31