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菲律賓留學生逾5千人 科技部次長訪台促合作
近年菲律賓來台留學人數成長，114學年度已突破5000人。菲律賓科技部次長沙阿袞（Maridon O. Sahagun）近日率團訪台，盼深化雙方的STEM與雙語教育合作。
教育部今天發布新聞稿指出，沙阿袞（Maridon O.Sahagun）近日帶領菲律賓菁英高中校長與主管一共16人訪台，參訪台北市立中正高中、台灣科技大學、中央研究院、國立故宮博物院，本月17日更前往中山大學參與「2026台菲高中交流圓桌會議」，並實地觀摩國際學生創新營「Shark Tank」決賽。
教育部國際司長李毓娟表示，114學年菲律賓在台留學生總數已達5536人，躍升為台灣第5大境外學位生來源國（前4大依序是越南、印尼、馬來西亞、日本）。多數菲國學子投入工程、製造、資通訊科技及醫學等領域。
教育部近年逐步擴增獎學金名額，115年共提供菲律賓學生24個台灣獎學金名額。同時也委託中山大學設立的菲律賓台灣教育中心，已成功在當地開設193個華語班，成為推動雙方教育合作的重要橋樑。
教育部期盼透實地參訪與圓桌對話，促成台灣與菲律賓高中建立更多永續的合作機制，未來能推薦更多優秀畢業學生來台就學，共同培育具國際競爭力的高科技人才。
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