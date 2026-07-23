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2026台灣文學創作獎揭曉 8月1日台文館頒獎

中央社／ 台南23日電

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2026台灣文學創作獎今天揭曉，劇本、台語、客語及原住民華語等4大類別選出9名首獎得主，但劇本首獎從缺，預定8月1日在國立台灣文學館頒獎。

國立台灣文學館今天公布2026台灣文學創作獎得獎名單，4大類別共收到225件投稿創下新高，20名評審委員歷經4階段評選，共選出台語、客語及原住民華語等9名首獎得主。

台語文學創作獎小說首獎-陳柏鈞「空喙」；散文首獎-張政愉「飛烏的歌」；新詩首獎黃鈺婷-「橐袋仔的夢」。

客語文學創作獎小說首獎-林彭榮「十二月个芥菜」；散文首獎-何志明「𠊎記得你恬恬个樣仔」；新詩首獎-郭功臣「岔走」。

原住民華語文學創作獎小說首獎-陳宏志「小山丘」；散文首獎-王恩竹「蝴蝶，或是anito的味道」；新詩首獎-林佳瑩「副歌」。

台文館表示，9名首獎得主中，林彭榮、何志明及陳宏志等3人曾獲台灣文學獎，再度以新作獲獎，其餘6人則是首次獲獎新面孔。

台文館指出，熟面孔持續創作，如今更有生力軍加入，呈現創作者長期累積與突破軌跡，也顯示台灣文學獎創作獎逐步形成穩定而開放的創作交流場域。

文學 台灣文學 客語

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