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支持勞退新制改革 教團籲提高雇主提繳率、公私校教師提繳率一律15%

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今日出席五一行動聯盟於立法院外舉辦的「勞退新舊制相關修法」記者會，理事長葉青芪呼籲朝野儘速完成勞退新制修法。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會今日出席五一行動聯盟於立法院外舉辦的「勞退新舊制相關修法」記者會，理事長葉青芪呼籲朝野儘速完成勞退新制修法。圖／全教總提供

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立法院7月23日舉辦「勞退新舊制相關修法」公聽會，全國教師工會總聯合會說，勞工退休保障攸關全體受雇者的基本權益，教育現場，更有超過11萬名兼任教師、代理教師、教保員及教育支援人力適用勞退新制，呼籲朝野儘速完成勞退新制修法，提高雇主提繳率，並推動公私校教師退撫提繳率一致提高至15%，讓不同身分的教育工作者都能享有更完善的退休保障。

全教總今出席五一行動聯盟在場外召開的記者會，理事長葉青芪表示，勞工退休保障攸關全體受雇者的基本權益，支持五一行動聯盟提出的勞保、勞退制度改革方向，呼籲朝野政黨儘速完成勞退新制修法，提高雇主提繳率，強化勞工退休保障；同時也呼籲教育部支持教育工作者退休制度改革，讓不同身分的教育工作者都能享有更完善的退休保障。

全教總表示，雖然多數正式教師不適用勞工退休金條例，但教育現場仍有超過4萬名大專兼任教師、3萬多名高中以下長期代理教師、近4萬名公私立幼兒園教保員，以及廚工、技工工友、特教助理員等教育支援人力，都適用勞退新制。

全教總說，這些教育工作者中，許多人屬於非典型勞動者，工作穩定性及收入均相對不足，更需要完善的退休保障。目前勞退新制在整體所得替代率中占比偏低，而薪資有限也使勞工自願提繳意願不高，因此提高雇主提繳責任，是保障退休生活最有效、也最必要的改革方向，呼籲教育部公開支持相關修法，因為所有教育工作者同樣肩負教育責任，都應享有合理待遇及有尊嚴的退休生活。

全教總表示，勞退新制採取確定提撥制後，私校教師於2010年、公教人員於2023年也陸續改採相同制度。雖然確定提撥制可避免基金破產風險，但相較確定給付制，退休保障及長壽風險更依賴提撥費率，因此提撥率愈高，退休保障愈完整。

全教總指出，目前公教退撫制度提撥率為15%，但私校教師僅有12%，造成私校教師退休保障明顯低於公校教師，相當於退休給付打了8折，不僅增加保障不足與長壽風險，更形成制度上的不公平。

全教總於今年五一勞工遊行提出「退撫不分公私校、提繳一律15%」訴求，希望讓公私校教師在相同退休制度下，也能享有一致的提撥標準。目前已有多位立法委員協助提出修法版本。

勞退新制 全教總 理事長

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