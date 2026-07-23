土耳其優秀學生將來台深造 黃志揚勉成為交流橋梁

駐土耳其代表處近日舉行2026年台灣獎學金及華語獎學金頒獎典禮，今年共有25名土耳其學生將到台灣攻讀學位或學習華語，更首度有完成土耳其頂尖醫院住院醫師訓練的整形外科醫師到台深造。

駐土耳其代表黃志揚致詞時表示，台灣在科技與醫療領域的卓越成就與貢獻，世界有目共睹，進而吸引了越來越多海外優秀學子前來台灣取經與深造。

今年受獎生的專業背景橫跨科技、工程、醫療及人文等領域，無論申請赴台攻讀碩博士學位或是學習華語，交流足跡遍及台灣北、中、南各地，顯見台灣各區域高教機構皆具備優質的教學環境與國際學術聲譽。

其中最引人矚目的是，本次首度有已完成土耳其頂尖醫院哈杰太佩大學（Hacettepe University）附設醫院住院醫師訓練的整形外科醫師，前往長庚醫院顯微手術國際碩士學位學程進修，開創台土雙邊醫學交流新頁。

在人文與尖端科學領域，則有受獎生將就讀政治大學亞太研究博士班，希望成為土耳其少有的印太與台灣事務專家，也有受獎生選擇至清華大學天文研究所，探索宇宙奧秘與鑽研太空科學。

活動現場也邀請國合會（ICDF）派駐土耳其華語教師高子晴進行經驗分享，以土耳其語從文史地角度切入，生動介紹台灣的在地生活面貌。

考慮到今年有近半數受獎生具備生化理工背景，高子晴也特別推薦教育部最新的「半導體產業華語學習」系列教材，以及國合會據此製作的YouTube頻道TaiwanICDF School中，Mandarin Fab Support輔助學習影片，協助有興趣的學生透過自學，提早熟悉專業領域詞彙。

黃志揚強調，台灣人以溫暖熱情、款待客人的「人情味」聞名，學生抵達後一定能感受到如家一般的溫暖。

他也期許大家在專注學業之餘，能吸收台灣人勤勉、注重細節與追求創新的精神，並將土耳其的文化與好奇心帶到台灣，與在地同學深入交流，建立終身友情，為兩國關係深化注入源源不絕的新動力。

今年來自土耳其共有25名受獎生，10名台灣獎學金及15名華語獎學金，將陸續在本年秋季班開始赴台就學。

駐土耳其代表處22年來提供近500名土耳其優秀學子獎學金前往台灣攻讀學位或學習華語，畢業的校友活躍於各行各業，繼續延伸與台灣的友誼。