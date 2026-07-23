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雜貨店變書屋！台東教師20年陪伴部落孩子 獲師鐸獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣初來國小新武分校主任王李成雲深耕偏鄉教育20年，自費將自家舊雜貨店改建為「海端書屋」，長年提供部落學童課後陪伴、閱讀空間與餐食，榮獲師鐸獎肯定。圖／台東縣政府教育處提供
台東縣初來國小新武分校主任王李成雲深耕偏鄉教育20年，自費將自家舊雜貨店改建為「海端書屋」，長年提供部落學童課後陪伴、閱讀空間與餐食，榮獲師鐸獎肯定。圖／台東縣政府教育處提供

【編輯推薦】

教育部公布115年師鐸獎得獎名單，台東縣共有2名教師獲獎，分別是海端鄉初來國小新武分校主任王李成雲，以及知本建和國小附設幼兒園教師劉詠欣。兩人長年深耕偏鄉教育，以不同方式陪伴孩子成長，在山林與部落間寫下動人的教育故事。

服務於海端鄉初來國小新武分校的王李成雲，在海端地區耕耘已20年。除了課堂教學外，他自掏腰包將家中舊雜貨店整理成「海端書屋」，提供部落學童課後閱讀、課業輔導及餐食，成為許多孩子放學後最溫暖的依靠。

多年來，他透過體育、閱讀及食農教育陪伴偏鄉學童，協助不少弱勢孩子突破成長困境，更培育出台東縣首位以原住民身分拿下學測榜首的學生，展現教育翻轉人生的力量。

另一位獲獎者劉詠欣，任教於知本建和國小附設幼兒園，投入建和Kasavakan部落幼兒教育12年。她將卑南族文化融入幼教課程，帶領團隊榮獲教育部教學卓越獎，讓文化傳承從幼兒扎根。

除了教學成果亮眼，劉詠欣也長期關懷特殊需求及弱勢幼兒，提供細心陪伴與照顧。疫情期間，她更主動辦理多場線上研習，分享教學經驗，陪伴全縣幼教師共同面對挑戰，展現教育工作者的專業與使命感。

縣府教育處表示，兩位教師榮獲師鐸獎，不僅是對個人教育奉獻的肯定，也讓台東偏鄉教育的努力再次受到全國看見，展現教育工作者以愛陪伴、用行動改變孩子未來的深厚力量。

台東縣建和國小附設幼兒園教師劉詠欣，深耕建和Kasavakan部落12年，將卑南族文化融入幼兒教育，長期陪伴幼兒成長，並帶領團隊榮獲教育部教學卓越獎，今年再獲師鐸獎肯定。圖／台東縣政府教育處提供
台東縣建和國小附設幼兒園教師劉詠欣，深耕建和Kasavakan部落12年，將卑南族文化融入幼兒教育，長期陪伴幼兒成長，並帶領團隊榮獲教育部教學卓越獎，今年再獲師鐸獎肯定。圖／台東縣政府教育處提供

台東 師鐸獎 幼兒園

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