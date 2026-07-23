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諾貝爾獎計畫 台灣高等研究學院拚11月招生

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

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為了回應賴清德總統「諾貝爾三三三計畫」，教育部研擬新設台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），集結台、成、清、交等四所頂尖大學聯合招生、資源互通。根據教育部最新規畫，首年最多招生六十人，分數學、物理、化學、生物、地球科學等五個領域分組，力拚今年十一月與大學特殊選才管道並同招生。

據了解，招生方式，研議第一階段為科學知能筆試，第二階段為書審、實作與面試。四校運作方式不盡相同，有些學校採學生集中管理，也有學校交由原科系負責，招生對象預計鎖定建中北一女等全國高中科學班學生。

大學端向本報表示，一校最多可以分到十五個名額，以台大成大為例，五個領域都會招生，且傾向「師徒制」，學生入學會配有一名專業研究導師與一名生活導師。

不過有大學校長直言，台灣高等研究學院是為了打造諾貝爾獎的潛力股。但近年的諾貝爾獎，評審項目已非基礎、應用一刀切，近期得主幾乎都是靠應用面成就獲獎，只怕是政策形成的過程、機制，是為了回應最高層的想法，「這是我擔心的」。

陽明交大校長林奇宏則表示，因應少子化以及新興科技，現在的教育概念已不足以應對，「大浪潮下，我們應該謙卑一點」。這年代需要更多的嘗試與實驗，對教育創新多表贊同，學校會積極投入。

林奇宏說，陽明交大能用現成的跨域機制辦理，六十個名額確實不必四校均分，而是能視學校狀況辦理。但也建議，機制要先試辦且不排擠現有大學資源；再者，也要懂得煞車停損，如同藥物臨床試驗，「要先確保安全，才問有沒有效果」。

北一女 賴清德 陽明交大 建中 成大 台大 諾貝爾獎

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