聽新聞
0:00 / 0:00

台灣實中成敗 教團：穩定師資是關鍵

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

【編輯推薦】

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）研議將跳脫現有的課綱體制，以實驗教育導向由教育部自辦高中。教師團體多表示，因應課程規畫，台灣實中的教師負擔可能遠高於一般學校，再加上現行理科教師荒嚴峻，屆時是否有足夠資源穩定師資，將是成敗關鍵。

據了解，台灣實中整體學術架構包括數學與自然科學、專題研究、語文表達及社會議題探究四大面向。除了數學與自然科學占比吃重外，還有逾卅學分的專題研究課程，學生須於三年內修畢，是目前高中未有的規格。

全教產理事長林蕙蓉表示，近年各縣市創設科學園區實驗中學一開始也面臨缺教師的問題，因聘不足只能找代理代課，後來再用一兩個學期慢慢將人力補齊。且實驗中學多較常聘用碩士以上學歷教師，因此還是回歸老問題，目前缺少理科教師，待遇與制度是否具備吸引力，才是重點。

全教總副理事長張瓊方則認為，台灣教師具備研發專題研究課程的能力，未來台灣實中在師資甄選簡章中，也一定會把專題研究、跨域課程設計及帶領學生探究的能力納入條件。

但張瓊方指出，真正要留意的是教師進入實驗學校後，所承擔的課程開發與備課負荷，可能遠高於一般學校。若缺乏減課、協作人力及合理獎勵，長期恐怕造成教師倦怠甚至透過介聘離開，影響師資穩定。因此，制度能否提供足夠支持，會是成敗關鍵。

高雄市教師職業工會理事長、林園高中教師李雅文也表示，屆時實驗教育應是用獨招機制招考教師，實驗教育三法雖然給予課程更多彈性，但也代表實驗教育無論課程計畫、教案撰寫都跟一般學制不同，加上學生性質特殊，不一定好帶，教師勢必要付出更多的心力，但其人事待遇還是比照一般學校。

教育部 數學 師資 教師荒

延伸閱讀

科學班外另起爐灶 教育部「台灣實中」專攻基礎科學首年擬招30人

小校教師不足 兼行政還要跨科

開倒車？教育部修正準則「副組長」仍教師兼任 教團痛批行政減量如騙局

估115小一新生僅剩21萬 教團籲修正員額編制準則、調降班級人數

相關新聞

諾貝爾獎計畫 台灣高等研究學院拚11月招生

為了回應賴清德總統「諾貝爾三三三計畫」，教育部研擬新設台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），集結台、成、清、交等四所頂尖大學聯合招生、資源互通。根據教育部最新規畫，首年最多招生六十人，分數學、物理、化學、生物、地球科學等五個領域分組，力拚今年十一月與大學特殊選才管道並同招生。

台灣實中成敗 教團：穩定師資是關鍵

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）研議將跳脫現有的課綱體制，以實驗教育導向由教育部自辦高中。教師團體多表示，因應課程規畫，台灣實中的教師負擔可能遠高於一般學校，再加上現行理科教師荒嚴峻，屆時是否有足夠資源穩定師資，將是成敗關鍵。

家長憂台灣實中政策操之過急 人文課程偏少

政府積極培育諾貝爾人才，規畫設立台灣科學實驗中學，最快明年二月開始招生。不過家長團體憂心，政策茲事體大，招生設計、課程規畫等配套措施都得做好，不應倉促推動。全國家長團體聯盟理事長梁子緒強調，科學人才的培育確實刻不容緩，但「操之過急」往往容易衍生後遺症。

科研扎根…教育部推台灣實中 明年招生

為推動國家基礎科學人才培育，教育部規畫新設「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中）。本報掌握，台灣實中實驗教育計畫雖還需要再增補，不過已通過教育部審議，最快明年二月招生，首屆擬招卅人，鎖定全台對基礎科學研究有興趣的學生，入學方式擬採全國性考試、實驗營招生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。