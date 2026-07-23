台灣實中成敗 教團：穩定師資是關鍵

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）研議將跳脫現有的課綱體制，以實驗教育導向由教育部自辦高中。教師團體多表示，因應課程規畫，台灣實中的教師負擔可能遠高於一般學校，再加上現行理科教師荒嚴峻，屆時是否有足夠資源穩定師資，將是成敗關鍵。

據了解，台灣實中整體學術架構包括數學與自然科學、專題研究、語文表達及社會議題探究四大面向。除了數學與自然科學占比吃重外，還有逾卅學分的專題研究課程，學生須於三年內修畢，是目前高中未有的規格。

全教產理事長林蕙蓉表示，近年各縣市創設科學園區實驗中學一開始也面臨缺教師的問題，因聘不足只能找代理代課，後來再用一兩個學期慢慢將人力補齊。且實驗中學多較常聘用碩士以上學歷教師，因此還是回歸老問題，目前缺少理科教師，待遇與制度是否具備吸引力，才是重點。

全教總副理事長張瓊方則認為，台灣教師具備研發專題研究課程的能力，未來台灣實中在師資甄選簡章中，也一定會把專題研究、跨域課程設計及帶領學生探究的能力納入條件。

但張瓊方指出，真正要留意的是教師進入實驗學校後，所承擔的課程開發與備課負荷，可能遠高於一般學校。若缺乏減課、協作人力及合理獎勵，長期恐怕造成教師倦怠甚至透過介聘離開，影響師資穩定。因此，制度能否提供足夠支持，會是成敗關鍵。

高雄市教師職業工會理事長、林園高中教師李雅文也表示，屆時實驗教育應是用獨招機制招考教師，實驗教育三法雖然給予課程更多彈性，但也代表實驗教育無論課程計畫、教案撰寫都跟一般學制不同，加上學生性質特殊，不一定好帶，教師勢必要付出更多的心力，但其人事待遇還是比照一般學校。