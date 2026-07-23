家長憂台灣實中政策操之過急 人文課程偏少

政府積極培育諾貝爾人才，規畫設立台灣科學實驗中學，最快明年二月開始招生。不過家長團體憂心，政策茲事體大，招生設計、課程規畫等配套措施都得做好，不應倉促推動。全國家長團體聯盟理事長梁子緒強調，科學人才的培育確實刻不容緩，但「操之過急」往往容易衍生後遺症。

「茲事體大，不該倉促推動。」宜蘭縣家長會長協會輔導理事長林淑玲說，政府培育頂尖科學人才的立意值得肯定，但高中階段就高度專精單一領域，是否太早替孩子的人生定位。

林淑玲也提到，尤其台灣實中人文課程比例較低，也沒有健康體育相關課程，令人擔心學生能否兼顧身心平衡，以及是否會與一般校園生活、社會互動逐漸脫節。孩子的身心發展同樣重要，不應只聚焦學術能力。

「沒得到諾貝爾獎，回歸一般社會，還接得上嗎？」林淑玲憂心，成立台灣實中應提出完整配套，若學生就讀後發現興趣改變，是否能順利回到一般教育體系，以及未來職涯如何銜接，都應事先規畫清楚，避免讓孩子在人生重要階段承擔過高的試錯成本。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，教育部打出培育頂尖人才的名號，勢必吸引許多學生爭取有限名額，甚至可能出現學生為了錄取而刻意選擇其實並非最有興趣或最擅長的領域，例如明明喜歡物理，卻因招生名額配置而改選數學，偏離志趣。招生設計應著重公平、適當的選才機制，避免讓孩子為了追逐名額而做出不符合志向的選擇。

梁子緒建議，教育部啟動招生前，必須優先公布極為明確、透明的招生簡章與課程規畫。只要入學標準公平公開，且師資與設備等基礎硬體到位，家長是樂見其成，但切忌在配套模糊的情況下倉促上路。