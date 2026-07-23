聽新聞
0:00 / 0:00

科研扎根…教育部推台灣實中 明年招生

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部規畫設置國立台灣科學實驗高級中等學校，草創時期將借用台大校內空間作為上課與籌備的地點。圖為台大校園。聯合報系資料照
教育部規畫設置國立台灣科學實驗高級中等學校，草創時期將借用台大校內空間作為上課與籌備的地點。圖為台大校園。聯合報系資料照

【編輯推薦】

為推動國家基礎科學人才培育，教育部規畫新設「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中）。本報掌握，台灣實中實驗教育計畫雖還需要再增補，不過已通過教育部審議，最快明年二月招生，首屆擬招卅人，鎖定全台對基礎科學研究有興趣的學生，入學方式擬採全國性考試、實驗營招生。

由於台灣高等研究學院盼拚今年底招生，教育部常務次長朱俊彰日前已一一拜會四名大學校長與系所主任，說明學院初衷與目標。知情人士表示，台灣實中希望在明年二月招生，是希望搶在建中北一女雄中等科學班三月陸續開始招生之前，先把有潛力的基礎科學學生搶下來。

不過外界質疑，若要培養基礎科學人才，為何不透過現有科學班或科學實中辦理？對此，一名知情人士表示，科學班的初衷，是及早培育學生做基礎科研的能力，只是歷來沒有得到應有的資源；再者，家長觀念沒有變、側重考試升學，都讓科學班變成了資通訊跟醫科保證班。

實際上，國內行之有年的高中科學班，近年畢業生僅二成大學時選讀基礎科學，絕大多數則選擇工程與醫學相關科系。

該名人士表示，台灣實中要做的是另起爐灶、課程重新設計，如從最基本的方法論做起，帶領學生找題目，再判斷能否發展成研究。因此實中提出雙導師制度，除了高中教師外，研議再配有一名大學導師，希望突破過去科學班點綴式的研究教學型態。

一名參與審議會的人士則提到，有委員提醒，此計畫是國家級的人才培育計畫，牽涉科研戰略布局，但就目前規畫，還看不到長遠的布局銜接，如稱對接大學實驗室與雙導師等，都尚未看到明晰的機制。

再者，也有委員反映，實中是參照以色列科學高中、韓國英才高中模式，但韓國安排了四成的人文社會課程，而台灣實中僅二成多，且未見健康體育相關課程，可能影響人格養成，課程結構雖必然偏食，但學生不能沒有建構團體生活、合作的因子。

該案審查委員召集人為教育部前部長蔣偉寧，最後蔣拍板通過，但責成計畫修正，修正後會再予委員確認。

雄中 教育部 北一女 建中 科學研究

延伸閱讀

回應總統諾貝爾獎願景 台灣高等研究學院拚今年底招生

教育部新設台灣實中 教團：成敗關鍵在師資

竹市數位實中雙聯學程首批學生赴美加 高虹安加碼國際人才培育補助

征戰國際奧林匹亞競賽 雄中張宸睿奪化學金牌、曾宇凡擒數學銀牌

相關新聞

諾貝爾獎計畫 台灣高等研究學院拚11月招生

為了回應賴清德總統「諾貝爾三三三計畫」，教育部研擬新設台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），集結台、成、清、交等四所頂尖大學聯合招生、資源互通。根據教育部最新規畫，首年最多招生六十人，分數學、物理、化學、生物、地球科學等五個領域分組，力拚今年十一月與大學特殊選才管道並同招生。

台灣實中成敗 教團：穩定師資是關鍵

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）研議將跳脫現有的課綱體制，以實驗教育導向由教育部自辦高中。教師團體多表示，因應課程規畫，台灣實中的教師負擔可能遠高於一般學校，再加上現行理科教師荒嚴峻，屆時是否有足夠資源穩定師資，將是成敗關鍵。

家長憂台灣實中政策操之過急 人文課程偏少

政府積極培育諾貝爾人才，規畫設立台灣科學實驗中學，最快明年二月開始招生。不過家長團體憂心，政策茲事體大，招生設計、課程規畫等配套措施都得做好，不應倉促推動。全國家長團體聯盟理事長梁子緒強調，科學人才的培育確實刻不容緩，但「操之過急」往往容易衍生後遺症。

科研扎根…教育部推台灣實中 明年招生

為推動國家基礎科學人才培育，教育部規畫新設「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中）。本報掌握，台灣實中實驗教育計畫雖還需要再增補，不過已通過教育部審議，最快明年二月招生，首屆擬招卅人，鎖定全台對基礎科學研究有興趣的學生，入學方式擬採全國性考試、實驗營招生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。