科學班外另起爐灶 教育部「台灣實中」專攻基礎科學首年擬招30人

為推動國家基礎科學人才培育，教育部規畫新設立「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱台灣實中）。本報掌握，台灣實中實驗教育計畫雖還需要再增補，不過已通過教育部審議，最快明年二月招生，首屆擬招30人，鎖定全台對基礎科學研究有興趣的學生，入學方式擬採全國性考試、實驗營招生。

知情人士表示，希望在明年二月招生，是希望搶在建中、北一女、雄中等科學班三月陸續開始招生之前，先把有具潛力的基礎科學學生先搶下來。

不過外界質疑，若要培養基礎科學人才，為何不透過現有科學班或科學實中辦理？對此，一名知情人士表示，科學班的初衷，是即早培育學生做基礎科研的能力，只是歷來沒有得到應有的資源；再者，家長觀念沒有變、側重考試升學，都讓科學班變成了資通訊跟醫科保證班。

實際上，國內行之有年的高中科學班，近年畢業生多僅二成大學時選讀基礎科學，絕大多數則選擇工程與醫學相關科系。

該名人士表示，台灣實中要做的是另起爐灶、課程重新設計，跳脫108課綱。如從最基本的方法論做起，帶領學生找題目，再判斷能否發展成研究。因此實中提出雙導師制度，除了高中教師外，研議再配有一名大學導師，希望突破過去科學班點綴式的研究教學型態。

一名參與審議會的人士則提到，有委員在會中提醒，此計畫是國家級的人才培育計畫，牽涉科研戰略布局，但就目前的規畫，還看不到長遠的佈局銜接，如稱對接大學高階實驗室、專題研究與雙導師等，都尚未看到明晰的機制。

再者，也有委員反映，實中是參照以色列科學高中、韓國英才高中模式，但韓國安排了四成的人文社會課程，而台灣實中僅二成多，且未見健康體育相關課程，可能影響人格養成，課程結構雖必然偏食，但學生不能沒有建構團體生活、合作的因子。

該案審查委員召集人為教育部前部長蔣偉寧，最後蔣拍板通過，但責成計畫修正，修正後會再予委員確認。