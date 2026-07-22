台灣中風患者溶栓治療僅6.7%成功 學會曝3大因素

台灣腦中風學會今天指出，台灣的中風患者，僅有6.7%成功進入溶栓治療，低於歐洲國家，3大因素包括急診塞車、家屬猶豫不決、以及傳統藥物須架設幫浦打藥，延誤後續時機。

今天是世界腦健康日，台灣腦中風學會在台北召開記者會，學會理事長陳龍指出，急性缺血性腦中風的病患，高達76%錯過4.5小時的黃金救援時間。即便抵達醫院，第一線醫療人員要在最短時間完成檢查、影像評估，還要取得家屬同意書，才能進行下一步處置，最終能成功進入溶栓治療僅剩下6.7%。

陳龍指出，台灣醫護人力短缺，急診室往往大排長龍，整體評估時間被迫拉長。而家屬擔心藥物的副作用風險，往往要反覆商量，耗掉大量黃金時間，有醫院統計，光是等家屬決定，大概就要花掉20分鐘。

學界研究指出，每晚10分鐘給予血栓溶解藥物，患者就會少2個月的健康生活；治療每提早15分鐘，恢復正常的機率就會增加10%，院內死亡比例降低4%。

陳龍表示，近來溶栓藥物已有突破，過去須1小時連續滴注，護理師須全程監測，病患也無法隨意移動。但新的藥物只須5到10秒就能推注，告別點滴管線束縛，可望能釋放急診量能，並加速偏鄉轉院程序。

然而，其他項目仍有待各界一同努力，陳龍說，面對超高齡社會和多重共病挑戰，除了透過新科技輔助和優化流程，也要加強民眾的「識能」，對中風症狀要更有警覺，一旦發現臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清等症狀，不要猶豫，馬上走快速通道就醫。