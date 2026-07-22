快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣中風患者溶栓治療僅6.7%成功 學會曝3大因素

中央社／ 台北22日電

【編輯推薦】

台灣腦中風學會今天指出，台灣的中風患者，僅有6.7%成功進入溶栓治療，低於歐洲國家，3大因素包括急診塞車、家屬猶豫不決、以及傳統藥物須架設幫浦打藥，延誤後續時機。

今天是世界腦健康日，台灣腦中風學會在台北召開記者會，學會理事長陳龍指出，急性缺血性腦中風的病患，高達76%錯過4.5小時的黃金救援時間。即便抵達醫院，第一線醫療人員要在最短時間完成檢查、影像評估，還要取得家屬同意書，才能進行下一步處置，最終能成功進入溶栓治療僅剩下6.7%。

陳龍指出，台灣醫護人力短缺，急診室往往大排長龍，整體評估時間被迫拉長。而家屬擔心藥物的副作用風險，往往要反覆商量，耗掉大量黃金時間，有醫院統計，光是等家屬決定，大概就要花掉20分鐘。

學界研究指出，每晚10分鐘給予血栓溶解藥物，患者就會少2個月的健康生活；治療每提早15分鐘，恢復正常的機率就會增加10%，院內死亡比例降低4%。

陳龍表示，近來溶栓藥物已有突破，過去須1小時連續滴注，護理師須全程監測，病患也無法隨意移動。但新的藥物只須5到10秒就能推注，告別點滴管線束縛，可望能釋放急診量能，並加速偏鄉轉院程序。

然而，其他項目仍有待各界一同努力，陳龍說，面對超高齡社會和多重共病挑戰，除了透過新科技輔助和優化流程，也要加強民眾的「識能」，對中風症狀要更有警覺，一旦發現臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清等症狀，不要猶豫，馬上走快速通道就醫。

中風 台北 歐洲

延伸閱讀

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

82歲翁腹痛發燒誤以為腸胃炎 竟是結核菌「暗度陳倉」襲腹膜

失智、PAC病人納入長照3.0分服務 衛福部推「一生一次免費ACP」

台灣每3人就有1人！高血壓「沒感覺」 夏季波動大更危險

相關新聞

蔣勳畫展嘉義新港培桂堂盛大開展 結合歷史建築展現古樸韻味

嘉義縣新港鄉培桂堂開展作家蔣勳畫展「祇樹給孤獨園」，展出長達420公分大型油畫「祇樹給孤獨園」及10件書法作品，與培桂堂古色古香建築相呼應。縣長翁章梁今天參加開展導覽，由蔣勳親自講解畫作意涵，即日起開放民眾線上預約免費參觀，展期至2027年12月27日。

桃園拋「專案小組」解校事會議爭議 教育界反應兩極

校事會議存廢爭議不休，桃園市長張善政提出由教育局成立「專責辦公室」或「專案小組」，協助學校審閱案件、分擔行政壓力。桃園市教師會理事長陳俊裕表示，教師會仍主張廢除現行校事會議制度，將「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」退回重新檢討。

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

2026台灣文博會文化策展將在8月1日至31日於空總國家文化基地登場，品牌商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。年度主題「第零位元」，匯集沉浸式展覽、原創IP、工藝生活文創商品、設計選物、動畫單元劇、多人走動式VR，更舉辦市集、講座、論壇與跨界合作。文化部特別推出逛展攻略，預告解鎖所有精彩內容。

校事會議存廢惹議 桃園市長張善政拋「專案小組」分擔學校壓力

校事會議存廢議題延燒，曾任老師的桃園市長張善政今拋「專案小組」或「專案辦公室」協助學校處理爭議構想，並透露5月已發函教育部釐清法源及予以支持；據了解，教育部尚未回函告知准否。

私幼不當對待13童 家長怒告負責人、園長及教保員 北檢分案列被告

台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，家長泣訴孩子被老師罰「鴨鴨走路」、「學大熊」，台北市議員徐立信日前陪同受害幼童的家長至台北地檢署提告傷害、強制、妨害幼童自然發育罪。北檢受理後分他字案，將幼兒園負責人、園長、教保員等3人列為被告，並指派婦幼保護專組檢察官偵辦釐清案情。

搶救教師荒！公費師培新制7月底上路 違約金大幅提高

為解決師資荒困境，教育部修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，大幅提高師培公費生的違約金，只要是分發前錄取教甄卻放棄資格，或是已分發任教、卻未連續服務滿三年等情況的師培公費生，最高需返還一點五倍公費，新制七月底上路，將從優溯及適用尚在契約期內的公費生，並適用於一一五學年度的新進公費生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。