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影／基隆山海藝術節串聯三大場域 連15天傳統與當代藝術交融

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆山海藝術節8月1日起半月，串聯三大場域傳統與當代表演藝術交融。記者游明煌／攝影
基隆山海藝術節8月1日起半月，串聯三大場域傳統與當代表演藝術交融。記者游明煌／攝影

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基隆今年建城400周年，基隆市文化觀光局主辦「2026基隆山海藝術節」8月1至15日登場。今年以「孩在飛翔」為主題，串聯國門廣場、要塞司令部及七堵鐵道紀念公園三大場域，透過馬戲、音樂、戲曲、布袋戲及跨域藝術展演，將山、海、城轉化為文化舞台，將傳統與當代表演藝術融入展演。

今年藝術節集結國內多組知名表演團隊共同演出，包括唐美雲歌仔戲團、霹靂布袋戲、台灣特技團、優尼客當代馬戲團、創造焦點、馬戲之門、刺點創作工坊、神色舞行等，並邀請在地表演團隊共同參與，涵蓋歌仔戲、布袋戲、馬戲、戲劇、舞蹈、偶戲及原住民文化展演。

基隆市文化觀光局局長江亭玫說，基隆400是回望歷史，也是展望未來的重要契機。山海藝術節歷經多年耕耘，已成為基隆具代表性的夏季藝文品牌，希望透過藝術拉近人與土地的距離，讓更多人走進基隆、感受港灣城市獨有的人文魅力。

江亭玫指出，今年延續「城市就是劇場」的策展理念，以「飛翔」作為策展核心，象徵孩子勇敢逐夢，也代表城市持續創新、迎向未來。透過藝術走入公共空間，感受山、海、城交織的文化風景。

活動期間規畫特色市集、手作體驗、街頭藝人、靜態展覽、互動打卡、消費贈好禮及摸彩等系列活動，待透過山海藝術節深化基隆夏季文化品牌，讓「孩在飛翔」不只是今年的主題，更成為這座城市持續向前、勇敢追夢的精神象徵。

基隆山海藝術節8月1日起半月，串聯三大場域傳統與當代表演藝術交融。記者游明煌／攝影
基隆山海藝術節8月1日起半月，串聯三大場域傳統與當代表演藝術交融。記者游明煌／攝影

基隆山海藝術節8月1日起半月，串聯三大場域傳統與當代表演藝術交融。記者游明煌／攝影
基隆山海藝術節8月1日起半月，串聯三大場域傳統與當代表演藝術交融。記者游明煌／攝影

基隆 藝術節 唐美雲

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