蔣勳畫展嘉義新港培桂堂盛大開展 結合歷史建築展現古樸韻味

嘉義縣新港鄉培桂堂開展作家蔣勳畫展「祇樹給孤獨園」，展出長達420公分大型油畫「祇樹給孤獨園」及10件書法作品，與培桂堂古色古香建築相呼應。縣長翁章梁今天參加開展導覽，由蔣勳親自講解畫作意涵，即日起開放民眾線上預約免費參觀，展期至2027年12月27日。

蔣勳介紹，展覽以「祇樹給孤獨園」油畫為核心作品，取材自佛教經典中祇陀王子與給孤獨長者布施建園故事，祇陀王子沒有出售園林意願，因此隨便開了一個價錢，他說「黃金鋪地，園子就是你的。」不料對方信念堅定，真的運來一車一車黃金，鋪在地上。

然而，祇陀王子看著他最愛的大樹說「你的黃金都鋪在地上，大樹上都沒有鋪到，所以大樹還是我的。」蔣勳認為，這有點像現代房地產買賣糾紛，後來兩個修行者達成共識，留下了「樹」，也提供了「園地」，他也引述認為現代建設砍掉許多大樹，應多加護佑花草樹木。

蔣勳也說，他在疫情期間以金剛經作為日常誦讀之書，閉關創作長達420公分畫作，最初描繪僧人靜坐、行走場景，隨著對經文「一切眾生」理解深化，陸續加入貓、狗、孔雀、鹿群、白鷺鷥、大象，以及因潮濕產生的黴菌，這些皆屬佛陀所說「眾生」，盼透過畫作傳達「眾生平等」與萬物相互依存理念。

文化觀光局指出，此次展覽場域培桂堂（林開泰診療所舊宅）建於1932年，1933年完工，為嘉義縣定古蹟，具有「前醫後住」建築特色，2016年登錄為縣定古蹟，2022年完成修復後重新開放，目前累積參觀人次已突破20萬，希望讓歷史建築成為民眾親近藝術的重要場域。

蔣勳畫展今天起在新港培桂堂開展，縣長翁章梁等人今天參加開展導覽。記者黃于凡／攝影

蔣勳畫展今天起在新港培桂堂開展，結合歷史建築別有意境。記者黃于凡／攝影