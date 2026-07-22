桃園拋「專案小組」解校事會議爭議 教育界反應兩極

校事會議存廢爭議不休，桃園市長張善政提出由教育局成立「專責辦公室」或「專案小組」，協助學校審閱案件、分擔行政壓力。桃園市教師會理事長陳俊裕表示，教師會仍主張廢除現行校事會議制度，將「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」退回重新檢討。

桃園市政府指出，教育部長鄭英耀雖在日前提出廢除校事會議的目標，但仍牽涉到修法，為了儘快協助校方減壓，桃園才發文給教育部，請教育部及行政院釐清法源，避免先行實施反因程序瑕疵遭行政救濟推翻，讓學校再次陷入爭議。

教育界人士指出，現行校事會議最大的問題，就是在案件尚未進入正式調查前，就必須由校長召集外部委員判斷是否受理，許多案件證據不足、界線模糊，校長及行政團隊承受極大壓力，也容易演變成校園對立。目前外界討論多半停留在「校事會議要不要廢」，但真正困擾第一線的，其實是如何兼顧學生權益、教師程序保障及行政可行性，若能參考桃園的建議，或許能夠建立一套獲得各方最大共識的運作機制。

陳俊裕則說，現行教師解聘辦法已明定教育局應設置9人至15人的審議委員會，成員包括主管機關、校長團體、教師組織、家長團體及法律、教育等專家，負責審議不受理案件、終局處理的陳情、重大處分的核准與適法監督。規定可設一至二個5人審議小組先行詳閱卷證、研析事實及適用法規，小組若重大瑕疵或學校決議違法，也可退回學校。

陳俊裕認為，現行制度已有具法源、明確組成、迴避規範及教師組織參與的審議機制，教育局也依法負有諮詢、協助及適法監督責任。市府若再另設權限及責任未明的專案小組，恐與既有機制重疊、疊床架屋。若專案小組意見不具拘束力，只是多一道行政程序。若市府認為教育局有必要提前介入，應請教育部重新檢討「解聘辦法」，建立完整法源及程序保障，而不是在法定制度之外再增編組。