台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

2026台灣文博會文化策展將在8月1日至31日於空總國家文化基地登場，品牌商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。年度主題「第零位元」，匯集沉浸式展覽、原創IP、工藝生活文創商品、設計選物、動畫單元劇、多人走動式VR，更舉辦市集、講座、論壇與跨界合作。文化部特別推出逛展攻略，預告解鎖所有精彩內容。

攻略1：文化策展逛展行程－體驗空總國定古蹟大樓之美，在「第零位元」5大展區喚醒自我與未來感知

2026台灣文博會文化策展將於首度全面開放的空總國家文化基地古蹟大樓辦理。從空總仁愛路大門口進入，首先進入眼簾的是位在戰情廣場的入口意象「不要急，你做得很好」，將臺灣獨有的花磚圖騰和空軍黑貓中隊意象轉化為感官地圖；接著進入古蹟大樓，隨著「未來旅行社」中各式窗戶的觀看走過台灣海線風景，展開未來與當下交錯的奇幻旅行。

沿著階梯而上，觀眾透過「人性封存 讀取 然後解壓縮」中，以藍色的科技感和橘色的人性溫暖方塊排列，讓充滿人性特質的IP喚醒觀者感知；再踏入長廊間的「Wake Up！感知覺醒」，用大量的顏色變化和五感的互動裝置，重探被科技忽略的歷史景觀與自然細節；而後，路線折返至1樓出口處的「回到明日前」，重現機場場域的氣氛，以機場輸送帶和行李條的設計，讓台灣235件風土文創商品成為滋養你的生活補給。

延續對生活的豐富感受，接著踏入國立台灣工藝研究發展中心策劃的「物演流形」展覽，在此自在穿梭於7大居家生活模組空間，觀眾還可以參與「演形下載系統」的生成式內容體驗，找到專屬的工藝生活型態。展覽期間安排13場工藝體驗，除工藝製作體驗及分享外，並安排工藝器具沖泡咖啡及茶飲，感受不同生活情境及器物與生活的關連。

攻略2：品牌商展購物行程－再創最大規模品牌數，把喜愛的角色IP全數購入療癒日常

品牌商展於8月6日在台北南港展覽館1館登場，場地規模、品牌數及攤位數量都是是歷年最大，首2日（8月6日、7日）為專業買家日；後5天（8月8日至8月12日）則全面開放民眾進場。今年首次採「線上預約」與「現場排隊」雙軌入場，預約系統已於昨天上午10時開放預約入場時段，建議提早上網預約 https://creativexpo-booking.tw/ ，輕鬆規畫觀展行程。

攻略3：周邊串聯活動全方位體驗－美味特色飲食補充完整能量，IP限定亮點一次掌握

走逛展覽精神食糧滿滿，也要隨時補充美味能量，今年文博會首創「生活補給實驗室」市集，於文化策展區限定登場，集結特色飲品、在地茶款、輕食、生活選物及互動體驗，以及「CookInn Taiwan旅人料理教室」，透過料理體驗，帶領民眾深入感受台灣飲食文化魅力；週末更推出限定版「城市甜點文化」主題企畫，邀請具文化代表性的甜點品牌接力進駐，從春美冰果室的台式水果甜品，到「蝦。日子很瞎」創意雞蛋糕結合街頭小吃元素，每週帶來不同飲食體驗，一起透過味覺探索臺式多元文化風景。

文博會攻略不只在展場內，周邊住、行、食與生活體驗也同步解鎖。想規畫多日深度旅程，南港老爺行旅推出文博主題房，攜手「吶吉與他的搗蛋怪朋友」及「TJ GAMEBOY 泰江」將IP角色延伸至住宿空間，打造兼具設計感與故事性的旅宿體驗；若是搭乘台鐵旅行，也可以在展期間購買限定版的「第零月台」餐盒，用簡單真誠的料理方式，帶著乘客啟航穿越山海，品味台灣最真實的文化滋味。

今年文博會雙展區皆鄰近大眾運輸場站，可搭乘高鐵、捷運、公車等大眾交通工具前往。更多活動資訊、報名方式及周邊優惠，可參考「2026臺灣文博會」官網 https://creativexpo.tw/ 、臉書粉專https://www.facebook.com/creativexpo.tw/和IGhttps://www.instagram.com/creativexpo.tw/ 。