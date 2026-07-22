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公幼改善設備補助逾15.7億元 百班轉型2歲專班

中央社／ 台北22日電

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教育部今天表示，民國115年度補助公立幼兒園改善設備經費超過新台幣15.7億元，其中協助100班轉型為2歲專班，打造更完善的公共化教保服務體系。

教育部今天發布新聞稿指出，今年度共補助1235所公立幼兒園，以實際行動展現政府積極投資幼兒教育，打造更優質、安全且具啟發性的幼兒學習空間。

各縣市受補助園數，以台中市172園最多，經費2.9億元；新北市138園居次，經費1.1億元；台南市132園，經費1.4億元。

近年因少子女化趨勢，加上許多幼兒園與政府簽約成為「準公共化幼兒園」，提供平價教保服務，公立幼兒園招生受到影響。教育部鼓勵公幼將部分班級轉為2歲專班，透過補助經費設置合適的盥洗區、防撞安全設施等，115年度共有100班轉型。

教育部也協助集中式特教班，升級空間與無障礙設施設備，打造更完善的公共化教保服務體系，讓孩子在安全優質的環境中茁壯成長，讓家長能安心托育。

教育部 幼兒園 公幼

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