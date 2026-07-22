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校事會議存廢爭議不斷 桃園張善政拋「專案小組」分擔學校壓力

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政。記者陳俊智／攝影

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校事會議存廢議題延燒，曾任老師的桃園市長張善政今拋「專案小組」或「專案辦公室」協助學校處理爭議構想，並透露5月已發函教育部釐清法源及予以支持；據了解，教育部尚未回函告知准否。

校事會議近來因投訴案件眾多，耗損校園行政資源極大，被投訴的老師背負極大壓力，影響教學品質，所以有不少教師團體主張廢除，但家長和學生認為廢除恐助長不當管教等情，基於公正調查及處置應保留；雙方各執立場，以至於存廢爭議不休。

「我也曾經站在講台上擔任老師，雖然現在的教育環境和當年時空背景有很大不同，但對孩子的關心、對教育的熱忱，相信每位老師都是一樣的。」張善政表示，不只老師，學校在案件調查、事實認定及後續處理也面臨相當大的壓力，「如何在保障學生權益的同時，提供第一線教師、學校更完善的支持，是教育現場面對的重要課題」。

張善政表示，市府5月底向教育部提建議，盼由教育局成立「專責辦公室」或「專案小組」，專門處理針對老師的投訴案，為求公正專業，成員會包括中央「校事會議人才庫」，也會從市級教師、家長等團體選聘。

針對「專案小組」運作模式，市府提出2個方案，第一種是學校初步調查、蒐集證據後，在召開認定檢舉會議前，先由「專案小組」審閱並作成建議，協助學校判斷案件是否適合進入後續程序。另一種是學校初步調查並召開認定檢舉會議後，若案件出現不同意見、判斷困難或有爭議，再由「專案小組」審閱給建議。

張善政說，2種方案最大差異在教育局「專案小組」介入的時間點不同，但核心都是希望讓學校在面對校事案件時，不必單獨承擔所有的壓力。我們也希望持續與教育部溝通，取得更明確的解釋，讓桃園的學校在面對校事案件時，有更周全、更具支持性的做法。

桃市府目前尚未收到教育部回函，張強調會持續與中央溝通，完善教育現場的制度，讓老師安心教學、學校穩健運作，孩子也能安心求學。

教育部 張善政 桃園

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