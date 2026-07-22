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私幼不當對待至少13童 家長怒告負責人園長及教保員 北檢分案列被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，張姓家長代表指出，「全體家長都會提告」家長們目前從監視器畫面找出至少13名小孩受害、累計76起。圖／聯合報系資料照片
台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，張姓家長代表指出，「全體家長都會提告」家長們目前從監視器畫面找出至少13名小孩受害、累計76起。圖／聯合報系資料照片

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台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，家長泣訴孩子被老師罰「鴨鴨走路」、「學大熊」，台北市議員徐立信日前陪同受害幼童的家長至台北地檢署提告傷害、強制、妨害幼童自然發育罪。北檢受理後分他字案，將幼兒園負責人、園長、教保員等3人列為被告，並指派婦幼保護專組檢察官偵辦釐清案情。

家長輪番看不同視角、高達800小時的幼兒園監視器畫面，目前在8成的監視器影像，找出疑似有76起受害案件，受害孩童至少13名，其中1名孩童13個上課日就有19件；監視器僅保存6月8日至6月25日，其餘的早已被覆蓋。

一名提告的家長難過泣訴，她在教育局的安排下看監視器，看到老師所言「請孩子去旁邊冷靜休息而已」，竟是孩子在走廊來回蹲著走路；小孩告訴她，老師說這是「鴨鴨走路」、學狗爬叫做「學大熊」。

家長表示，一天午休，老師「數秒鋪睡袋」她的小孩鋪最慢就被罵、睡袋被丟出教室，還被老師單手拽出，小孩哭著跪在地上不願意出去，老師說「我不要再跟你說話，再見」，將小孩關在門外，，小孩迄今都記得這段經歷。

家長指出，有段時間小孩不想上學、晚上睡覺會哭會、哀叫，小孩還曾對她說，「我都覺得我沒有做很壞的事情，但老師一直生氣我...」，老師說畫畫「不能畫出線」，小孩在家畫圖畫出線就會緊張，甚至崩潰，哭著說「我畫不好，不敢畫」。

張姓家長代表指出，負責人在臉書的公開道歉還限制回覆，提出的清單是5名孩子14起案件，全體家長不能接受。他指出，全體家長都會提告，並要求負責人立即撤換園長、執行長，不要用貼文了事，也不要挑家庭打電話，這不是一個老師的問題而是整個體系經營出問題，「我們要的是負責而不是公關文」。

徐立信表示，經深入調查發現，幼兒園園長早已是隱匿黑數的「蓋牌慣犯」有同體系分校的家長出面血淚控訴，該園長2024年曾對幼童實施肢體暴力，導致孩子大腿出現嚴重抓痕與瘀傷，當時園長對外謊稱已通報，事後向社會局、教育局查證根本「毫無紀錄」，1個月後被害幼童遭到園方以敷衍的藉口「無故退學」實施封口。徐立信呼籲，檢調單位應立即司法介入、查扣園方所有歷年硬碟，並同步傳喚相關人等，以防止串證、防湮滅證據。

台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，一名提告的家長難過泣訴，她在教育局的安排下看監視器，看到老師所言「請孩子去旁邊冷靜休息而已」，竟是孩子在走廊來回蹲著走路；小孩告訴她，老師說這是「鴨鴨走路」。圖／聯合報系資料照片
台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，一名提告的家長難過泣訴，她在教育局的安排下看監視器，看到老師所言「請孩子去旁邊冷靜休息而已」，竟是孩子在走廊來回蹲著走路；小孩告訴她，老師說這是「鴨鴨走路」。圖／聯合報系資料照片

幼兒園 監視器 台北市

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