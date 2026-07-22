說服大眾「文化有影響力」 南韓先研究上百案例

台灣燈會是不是淪於「放煙火」？華山文創園區創造的只有商業利潤？「曲高和寡」的紀錄片影響力在哪裡？這些看似抽象的「軟實力」，都可透過「文化影響評估」而讓文化價值具體化。學者認為，台灣必須開始累積文化影響評估的案例，才有機會打造一套有共識的評估機制。

南韓文化觀光研究院花三年針對上百案子做文化影響評估，從地方節慶到世運商街，據此制定文化影響評估制度，透過制度說服大眾「文化有影響力」，主動提出評估申請的機關逐年增加。

一位不具名的學者指出，台灣各部會怕麻煩、怕政策受阻，當然不會主動承認自己提的政策、法律或計畫有「影響文化之虞」，自然也怯於提出文化影響評估。

「要打造一套完整成熟的文化影響評估制度，台灣必須開始累積案例。」台灣文化政策研究學會常務理事劉俊裕表示，台灣文化政策研究學會便試做華山文創園區和史博館文化影響評估，將陸續公布結果，希望用民間的力量推動。也建議政府可成立類似高等教育評鑑基金會這樣的第三方機構做文化影響評估。