全國文化會議 文化影響評估納討論

文化部日前宣布，九月將舉辦「二○二六全國文化會議」根據文基法規定，應提出「文化影響評估報告」，不過文化基本法公告七年以來，不曾有部會針對所提的政策、法律或計畫，提出文化影響評估。而今年的全國文化會議，要將「文化影響評估」納入議程討論。

當年多個文化團體曾因文化基本法未納入「文化影響評估」而開記者會抗議，然而即使文基法將文化影響評估納入法規，迄今台灣連如何進行文化影響評估，制度都尚未成形。

據了解，文基法剛施行公布時，文化部曾規畫數個案例做文化影響評估「試水溫」，但遇到疫情停擺，並未形成標準或制度。近年國家兩廳院和台中歌劇院做影響力評估，都是自己花錢找民間機構或大學企管所評估，評估標準各不相同。

文化部表示，根據文化基本法的規定，因非屬強制措施，截至第八次行政院文化會報「尚無案例」。文化部表示，為了解「文化影響評估」執行機制，陸續於二○一九年、二○二○年委託台灣經濟研究院進行相關研究，並以台北流行音樂中心、前瞻基礎建設等案例研擬操作手冊。