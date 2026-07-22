公費師培新制7月底上路

為解決師資荒困境，教育部修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，大幅提高師培公費生的違約金，只要是分發前錄取教甄卻放棄資格，或是已分發任教、卻未連續服務滿三年等情況的師培公費生，最高需返還一點五倍公費，新制七月底上路，將從優溯及適用尚在契約期內的公費生，並適用於一一五學年度的新進公費生。

由於教育部已在去年八月調高公費生的生活津貼及專業成長費，每年約可受領廿萬元，換算下來，最多恐賠上百萬元不等。

教育部表示，此次修法增訂中央儲備制公費培育名額核定方式，教育部可評估須優先補充的師資類科，如近年中等學校自然與科技相關領域，預先培育公費生，即時銜接教育現場需求；另也明定得延後分發的對象、原因與期限，並增訂未通過教師資格考試的適用情形。

此外，配合國家語言發展政策，教育部此次修法，除原英語能力要求外，也增列其他外國語文或本土語文納入語言能力獲列採認範圍。

教育部表示，公費生分發任教後，未依規定年限連續服務滿三年，或分發前因錄取教師甄選而放棄公費生資格、通知分發後逾期不報到者，應償還其已受領全部公費總額之一點五倍；若已連續服務滿三年以上，但未完成約定的全部服務年限者，則依其已服務年月數扣減公費受領期間的比例計算後償還公費。