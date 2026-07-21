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基隆名人幼兒園不當對待幼兒引眾怒 市府：8月1日起廢照停辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府昨晚在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持。圖／基市府提供
基市府昨晚在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持。圖／基市府提供

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基隆市名人幼兒園發生不當對待幼兒事件，全案由檢方偵辦中。家長未來採刑事附帶民事訴訟向業者求償，表達與法扶基金會合作意願。基市府今天表示，法勞處將主動聯繫法扶基金會轉知需求，協助法律資源對接。

基市府昨晚7時在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持，率同兒少處、警察局、政風處、法勞處、綜發處、教育處、衛生局及七堵區公所等單位代表出席，向家長說明行政調查進度、監視器觀看安排、司法法律協助以及心理輔導專案等事項，並現場回應家長提問與建議。

謝孝昆今天說，市府高度重視幼兒安全與家長權益，各局處已全面啟動跨領域專案支援。 幼兒安置與廢照處分方向，中班及以下班別的58名幼兒已完全依照家長意願完成新園所安排，部分幼兒已提前至新園上課。市府已正式發文，名人幼兒園園將自8月1日起廢照停辦。

幼兒心理輔導部分，教育處輔諮中心採「一對一、個別化」方式進行，已有21名幼兒接受專業服務，諮商服務將持續至心理師評估無需求為止。

有家長建議進行幼兒團體諮商，謝孝昆說，市府將視個別諮商進展滾動式增加，提供多元陪伴選擇。輔諮中心另將在23日晚間辦理「幼生諮商專案說明會」，衛生局29日晚間在心理衛生中心，加開第3場「家長自我能量與親職照顧技巧」支持團體課程。

謝孝昆指出，全案刑事部分，市府已委任律師提出獨立告訴，目前由檢調單位全力偵辦中。後續民事求償雖採刑事附帶民事訴訟方向進行，為協助家長法律疑問，市府也安排律師每周提供免費諮詢。家長昨提出民事集體訴訟及與法扶基金會合作意願，法勞處將聯繫法扶基金會，協助法律資源對接。

家長先前反映有一名育嬰留停的中班教保員，去年疑似亦有不當對待幼兒情況。基市府今天表示，行政責任部分已有家長具名提出檢舉，教育處正式受理，展開行政調查。刑事責任部分，市府鼓勵家長提出告訴，移請檢調單位一併納入偵辦。

謝孝昆說，市府對於幼兒權益維護絕對零容忍，將持續秉持公開透明原則，給予家長必要的支持與各項行政協助，共同守護孩子的身心健康與安全。

基市府昨晚在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持。圖／基市府提供
基市府昨晚在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持。圖／基市府提供

基市府昨晚在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持。圖／基市府提供
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基市府昨晚在百福國中校史室，召開名人幼兒園第7次家長聯繫會議，市長謝國樑派跨局處調查小組召集人、秘書長謝孝昆代理主持。圖／基市府提供
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謝國樑 幼兒園 基隆 虐童

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