英國QS最佳留學城市出爐！台北蟬聯全球第14佳績 這縣市跌出排名

英國高等教育調查機構QS今天發布2027年最佳留學城市排名，台灣有5大城市入榜；其中，台北蟬聯全球第14名，另一個與台北同樣位居全球前100名的城市是新竹，排名第74。

此次獲QS納入世界最佳留學城市排行榜的台灣城市有台北（第14名）、新竹（第74名）、台中（第126名）、桃園（第131名），及首次入榜的高雄（第134名）。相較往年，曾進入世界前100名的台南此次未入榜。

根據QS的資訊，入榜基本條件為城市人口逾25萬人，且境內必須至少有2家獲納入QS世界大學排名的高等教育機構。此次全球總計有150個城市入榜。

世界最佳留學城市評比則依循6大類指標，分別為各城市在QS世界大學排名的表現（UniversityRankings）、合意程度（Desirability）、可負擔程度（Affordability）、學生組成（Student Mix）以及雇主活動（Employer Activity）。

QS指出，整體而言，台灣各入榜城市在「可負擔程度」這項指標的世界排名特別突出，所有城市都進入全球前30名，就算是在台灣名列「可負擔程度」最低的新竹市，世界排名也高達第26。

不過，在「雇主活動」此一指標，台灣仍有進步空間。「雇主活動」指的是對招聘應屆畢業人才的本國和外國雇主而言，特定城市受青睞的程度；或者是本國和外國雇主在招聘人才方面，歷來對特定城市及其境內高等教育機構累積的印象，包括是否容易聘得所需人才。

在「雇主活動」這項指標，台灣入榜的5大城市之中，世界排名最佳的是台北（第48名），接著依序是新竹（第89名）、台中（第143名）、桃園（第146名）、高雄（第148名）。

QS分析，這樣的結果呼應今年6月發布的2027年世界大學排名，也就是自台灣高等教育機構畢業的本國和外國人才雖然具備足以立即應用於職場的專業技能，並有多項產學合作管道可利用，因此台灣的大學院校在畢業生「就業成果」（Employment Outcomes）方面表現不俗，但這仍未能在國際間轉化為相應的「雇主聲譽」（即人才在業界享有的聲譽，EmployerReputation）佳績。

根據QS的2027年世界大學排名，在「雇主聲譽」這項指標，唯一進入世界前100名的台灣大學院校是台灣大學，在全球位居第64。多數台灣大學院校在「雇主聲譽」的世界排名下滑。

在畢業生「就業成果」方面，台灣有2所大學院校進入世界前100名，分別是台大（第10名）和政治大學（第65名）。

QS指出，台灣高等教育機構畢業生的就業能力佳，但目前針對全球雇主所作的意見調查結果顯示，雇主們仍未充分認知到這些人才曾在台灣接受教育與訓練。

另一方面，台灣善於將「人才」轉化為「經濟成果」，但人才的供應，包括招募和留用（留住人才），仍是重要挑戰。

QS提到，台灣已設定政策目標，將國際學生畢業後的「留台率」（畢業後在台灣居住並就業）由40%提高至70%，但是否能達標，仍取決於台灣雇主是否提出具競爭力的薪資條件、合適的職位，以及具說服力的職涯發展路徑。

根據QS的2027年最佳留學城市排行榜，世界排名第1至第4的城市依序為首爾、東京、倫敦、墨爾本；慕尼黑和雪梨並列第5；第7至第10名則依序為巴黎、柏林、維也納、蘇黎世。

世界排名在台北之前的城市有新加坡、北京、愛丁堡，分別為第11至第13名。

在6大類評比指標的世界排名方面，亞洲城市在其中3項奪冠，分別是首爾在「世界大學排名表現」位居第一，東京在「雇主活動」拔得頭籌，德里（Delhi）則在「可負擔程度」領先世界各入榜城市。