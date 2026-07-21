因應少子化、教師荒 教育部拋公費師培新制7月底上路

因應少子女化趨勢、部分類科師資供給仍待補充，以及教育現場對多元專業師資的需求，教育部完成修正《師資培育公費助學金及分發服務辦法》，於今（21）日正式發布，並明定自7月31日施行。修法內容包括增加中央儲備公費生培育機制、提供第二次教師資格考試機會等，同時加重違約責任，未依規定服務滿3年或放棄公費資格者，須返還1.5倍公費。

教育部指出，公費師資制度長期肩負補充教育現場師資、促進教育機會均等的重要任務。為提升制度吸引力，教育部已自去年8月1日起調高公費生生活津貼及專業成長費，每名公費生每年增加受領7萬2400元，調整後公費生每年約可受領20萬元，展現國家對師資培育的重視與投資。

教育部觀察近年實務運作，針對關鍵制度環節進行調整、修法。第一「增加中央儲備培育機制」，配合整體師資人力規劃，增訂中央儲備制公費培育名額核定方式，辦法公布後教育部評估須優先補充的師資類科，如近年中等學校自然與科技相關領域，透過中央預先培育公費生，待培育完成協調縣市分發，即時銜接教育現場需求，提升師資配置精準度與政策效益。

第二「提供第二次教師資格考試機會」，教育部說，考量公費生修業歷程與培育完成率，修法明定得延後分發的對象、原因與期限，並增訂未通過教師資格考試的適用情形，在制度原則下提供必要彈性。另就原住民公費生及離島地區保送生，明確規範延後分發期間得分別計算，強化制度支持。

第三「多元語言能力均可供公費生涉獵」，教育部表示，配合國家語言發展政策及十二年國民基本教育課程綱要精神，修法除原有英語能力要求外，增列其他外國語文或本土語文納入語言能力也可獲列採認範圍。

第四「調整償還與責任規範」，教育部說，為符應公費生培育目的及維護分發學校師資穩定性，修法重新調整公費償還計算基準，依公費生實際服務情形採差異化設計，公費生分發任教後未依規定年限連續服務滿3年，或分發前因錄取教 師甄選而放棄公費生資格、通知分發後逾期不報到者，應償還其已受領全部公費總額之1.5倍；反之，公費生分發任教後，已連續服務滿3年以上，但未完成約定的全部服務年限者，則依其已服務年月數扣減公費受領期間的比例計算後償還公費。

第五「取消義務服務期間進修限制」，教育部指出，修法刪除義務服務期間不得申請辦公時間授予學位進修的限制，回歸既有教師專業發展制度管理，讓公費生在不影響教學前提下，依校方規定可規劃進修，提升制度合理性與吸引力。

教育部強調，本次修法不僅是制度調整，更是以「權利義務衡平」為核心，建立更具彈性、支持性與公平性的公費師資培育機制。修正規定將從優溯及適用尚在契約期內的公費生，並適用於115學年度新進公費生。未來教育部將持續透過滾動檢討。