師培公費生不履約加重賠償 服務3年可依比例扣減

教育部今天正式發布修法，公費師培生不履約到偏鄉任教，須加重償還1.5倍公費，金額恐突破新台幣100萬元。但為兼顧比例原則，明定連續服務滿3年後，可依已服務月數扣減。

政府為了鼓勵人才到偏鄉、離島任教，每年都會開出數百個公費師培名額，在學期間除了補助學雜費、專業成長費外，每月還有生活津貼（114學年度後為1萬元），專業成長費也有調漲，加總下來一年約可領到20萬元。

另一方面，公費生須履行義務，取得教師資格後，須服務至少6年，而服務地點往往是偏鄉、離島地區。近年屢有公費生寧可賠償公費，轉而投向一般教師甄選，爭取在都會區任教，造成偏鄉校園人力損失。

教育部今天正式發布修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」（以下簡稱修法），預計於本月31日施行。其中最大的修正，就是重新調整公費償還計算基準，規定公費生放棄資格，或是通知分發後逾期不報到，須償還已受領全部公費總額的1.5倍（原本為賠償全部公費，沒加成），金額恐突破100萬元。

不過，教育界擔心規定太僵化，不符合比例原則，也可能影響偏鄉人才調度。修法設計依比例扣減條款，公費生分發任教後，已連續服務滿3年以上，但沒有完成約定的全部服務年限，可依已服務年月數比例計算。

另外，修法也放寬公費生的語言能力規範，除了原來的英語要求外，增列其他外國語文、本土語文為採認範圍；同時也讓一次沒考過教師資格考試的公費生，有參加第二次的機會。

同時，這次修法也刪除公費生義務服務期間，不能在辦公時間參與學位進修的限制，讓制度更有彈性。

教育部並指出，修法配合整體師資人力規劃，增訂「中央儲備培育機制」。經評估須優先補充的師資類科，例如近年最缺的自然、科技領域，將由中央預先培育公費生，培育完成再協調縣市分發，讓師資供需調節更為精準。