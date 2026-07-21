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幹事「一人兼三職」兼職費卡3000元上限 9大教師工會喊救行政崩壞

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
近期有民眾在「公共政策網路平台」發起倡議，指出偏鄉學校主計、人事人員常有跨校兼代現象，卻因公教人員兼職費存在不合理的上限，要求全面修正不合理的法規制度。示意圖／AI生成
近期有民眾在「公共政策網路平台」發起倡議，指出偏鄉學校主計、人事人員常有跨校兼代現象，卻因公教人員兼職費存在不合理的上限，要求全面修正不合理的法規制度。示意圖／AI生成

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近期有民眾在「公共政策網路平台」發起倡議，指出偏鄉學校主計、人事人員常有跨校兼代現象，卻因公教人員兼職費存在不合理的上限，要求全面修正不合理的法規制度。台灣教育產業工會等9大教師工會今（21）日也發聲響應該項訴求，並呼籲各級政府應重視小校基本行政人力，給予合理的職員編制，以利小型學校校務運作、提升學校整體效能。

台教產理事長洪維彬表示，學校教育是高度人力密集的行業，除了教師專注教學，更仰賴人事、主計、幹事與護理師組成健全的行政團隊，作為校務運作的後盾。然而，部分縣市未依法落實《國中小教職員員額編制準則》，導致基層行政編制嚴重失防，甚至演變成雙重亂象。對內，強迫幹事「一人身兼三職」；對外，放任主計與人事陷入「一人跨多校」的兼代地獄。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡指出，工會曾經對宜蘭縣73所國小進行調查，高達45校未設專任人事與主計，改由幹事長年兼辦人事、主計與政風，連護理師都被迫兼出納，嚴重違背專才專用。連審計部宜蘭縣審計室都出面糾正，「近5成學校未設置專任主計人員，部分會計業務由未接受專業訓練的幹事兼任，且兼辦相關管理規範未盡周延」。

蕭家怡說，宜蘭縣的困境絕非單一縣市特例，而是全台許多非六都與偏遠縣市共同面臨的結構性問題。更荒謬的是，許多地方政府不思解決結構性缺人困境，反而套用硬性的輪調規定，發文要求兼辦人員定期輪調。在偏鄉小校「無人可調」情況下，導致校務經驗難以傳承、行政效能大幅倒退，更直接衝擊學校的日常運作與教學支援品質。

苗栗縣各級學校產業工會副理事長郭彥成表示，部分縣市也會採取跨校兼代制度，一位專任主計或人事主任，手頭上可能同時兼代2到3所偏鄉小校的相關業務。然而，根據基層主計同仁的實務回饋，跨校兼代制度已經出現血汗現狀，包括業務全額重疊、系統切換內耗、奔波交通倒貼、被迫在家加班等，身心健康失防。

台教產等9大教師工會呼籲行政院儘速修正《軍公教人員兼職費支給表》，打破現行每月兼職費3000元的僵化上限。針對學校專任主計或人事主任跨校兼代制度，應依據「兼代校數」及「跨校地理距離與交通狀況」建立級距式給付機制；同時，將兼任主計與人事等職務所承擔的高額法律責任折算為實質風險加給，讓專業勞動獲得等值回報。

此外，工會認為地方政府應依法補足專任職員員額，還給學校健全的行政架構；教育部應落實監督機制，列管違規未達標縣市，杜絕地方政府以犧牲基層勞權為代價來節省人事預算。

偏鄉學校 教師

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