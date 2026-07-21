嘉義市雙師獲師鐸獎 43年、26年教育以愛感動全國

教育部公布2026年師鐸獎得獎名單，嘉義市共有2名教師獲獎，分別為崇文國小兼嘉義市學生輔導諮商中心主任林秀香及民生國中教師蔡邦居。兩人分別投入教育43年、26年，以陪伴、關懷與堅持翻轉學生人生，獲得教育界最高榮譽。

教育部公布師鐸獎得獎名單，嘉義市東區崇文國小兼嘉義市學生輔導諮商中心主任林秀香，以及民生國中教師蔡邦居雙雙獲獎。嘉義市長黃敏惠表示，兩名教師多年來秉持「不放棄任何一個孩子」的信念，在教育現場付出，展現以生命影響生命的力量，也是嘉義市最動人的教育典範。

黃敏惠表示，林秀香曾為罹患重大心臟病學生結合導師與班級力量，打造「生命防護團」，並媒合社會資源協助支付醫療費，也曾陪伴罹癌學童完成畢業夢想；蔡邦居則長年義務指導排球隊，還主動協助弱勢新住民學生申請午餐費減免，幫助徘徊輟學邊緣的孩子持續就學，期盼兩名師鐸獎得主能帶動更多教育工作者投入正向循環，陪伴每名孩子找到自己的舞台。

教育處長郭添財表示，林秀香始終秉持以人為本，長年投入學生輔導及特殊教育，卸下校長職務後仍持續深耕學生輔導諮商中心，推動三級輔導「收案零拒絕」，整合特教、家教、幼教及社區資源，協助弱勢學生並降低中輟率；她也曾帶領學校兩度獲得建築園冶獎，並連續8年奪下嘉義市美術展覽會國小團體組第一名。

服務教育26年的蔡邦居則深耕民生國中24年，今年以數位教案勇奪教育部教學卓越獎及全國數位教案雙特優。他曾帶領民生國中奪下普及化運動大隊接力國三組全國第一名，14年來堅持零鐘點費義務指導排球校隊，培育出U17排球國手，並長期陪伴拒學及家庭變故學生重返校園、穩定就業，以教育改變孩子人生。

教育處表示，林秀香與蔡邦居分別以43年及26年的教育歷程，展現教育工作者無私奉獻精神，獲得師鐸獎肯定，也為嘉義市打造更溫暖、充滿關懷的教育環境。

服務教育26年的蔡邦居深耕民生國中24年，今年以數位教案勇奪教育部教學卓越獎及全國數位教案雙特優。圖／嘉義市政府提供

民生國中教師蔡邦居長年義務指導排球隊，主動協助弱勢新住民學生申請午餐費減免，幫助徘徊輟學邊緣的孩子持續就學。圖／嘉義市政府提供