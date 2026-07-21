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偏鄉學校主計人員「1人跨多校」 民眾倡議提高3000元兼職費上限

中央社／ 台北21日電
偏鄉學校主計和人事人員，往往須跨校兼代，往返數校處理繁雜的公文程序，一個月兼職費卻上限3000元。示意圖／AI生成
偏鄉學校主計和人事人員，往往須跨校兼代，往返數校處理繁雜的公文程序，一個月兼職費卻上限3000元。示意圖／AI生成

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偏鄉學校主計和人事人員，往往須跨校兼代，往返數校處理繁雜的公文程序，一個月兼職費卻上限3000元。近來有民眾在公共政策網路平台倡議修法，獲得台灣教育產業工會等團體聲援。

民眾於本月13日在「公共政策網路平台」提案指出，近年政府陸續推動學校午餐、生生用平板、校舍翻修政策，基層學校要經手的經費越來越龐雜，在幕後審核預算、控管基層人事的學校主計和人事人員，正處於瀕臨崩潰的邊緣。

提案指出，偏鄉小型學校無法設置專任的主計和人事，往往是以「一人跨多校」模式，由大校人員兼代2到3所偏鄉小校，卻受限於「軍公教人員兼職費支給表」，無論距離多遠，一個月的兼職費上限就是新台幣3000元。

台灣教育產業工會（台教產）今天聯合9個縣市教師工會發布新聞稿，聲援上述提案，並具體建議依據「兼代校數」及「跨校地理距離與交通狀況」建立級距式給付機制，建構健全的行政後勤支持。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡指出，以宜蘭縣為例，近5成學校沒有設置專任主計人員，部分業務只能由未接受專業訓練的幹事兼任，甚至連護理師都被迫兼任出納工作。

苗栗縣各級學校產業工會副理事長郭彥成表示，近年公職報考人數已下滑，偏鄉攬才更加艱困，主管機關習慣以「兼代」代替「補人」，長期下來使得兼代人員過勞，離職後又讓缺額再擴大，進入死亡螺旋，已嚴重侵蝕偏鄉學校的行政效能。

台教產理事長洪維彬提到，學校教育是高度人力密集的行業，除了教師專注教學，更仰賴人事、主計、幹事與護理師組成健全的行政團隊，作為校務運作的後盾。希望主管機關正面回應「公共政策網路平台」的提案，打破現行每月兼職費3000元的僵化上限，並依法補足小校職員員額。

偏鄉學校

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