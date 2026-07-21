看「蔣萬安感謝函」才就讀…北市私幼涉虐童 家長看監視器心碎

台北市一間連鎖私立幼兒園被爆虐童，包含午休體罰、要求孩童狗爬式、賞巴掌等狀況，更有家長爆料市長蔣萬安曾寫感謝信給園方，致謝照顧孩子健康長大。北市議員徐立信今與受虐孩童的家長代表開記者會，描述看見監視畫面的狀況，後續會再看市府處理結果，再提出相關資料。

根據鏡週刊報導，蔣萬安在2023年時也親筆寫感謝函給該幼兒園的負責人及執行長，感謝將小孩照顧得這麼好，也健康快樂地長大很多，感謝用心辦學。

徐立信坦言，在接獲爆料之前就曾看過感謝函等資料，且在上周五也當面質詢蔣萬安。「確實很多家長都是看到這封感謝函，所以才會選擇就讀；結果孩子卻遭虐待，多少也會有剝奪感。」

家長代表今天出面，監視器畫面可見，只要小朋友不想午休，就會被老師要求長達20分鐘體罰；且老師在午休時還會倒數20秒，若小孩沒有到，就會連同床單被丟在走廊上。不少家長觀察到孩子們回家都有身心異常狀況，包含夜驚磨牙、對於特定狀況會恐懼、害怕家長情緒波動等，

他痛心，從監視器可見，老師在施暴的當下園長都在場，但園長竟聲稱是在用行政作業。此外，園方聲稱配合調查後，受虐案僅5個孩子、14件，但是經過家長們觀看畫面後，疑似有13個孩童受虐、共76件案。「家長們看監視器畫面時，都撕心裂肺，沒有一天晚上睡得好。」

除此之外，家長代表說，該幼兒園平均月費2萬7千元，但園方卻開出諸多名目，包含課後輔導的黏土課、高爾夫球課、射箭等，因此都會超收。

徐立信補充，家長們目前還有兩成的監視影像尚未看完，後續也會看台北市政府做出的結果，再決定是否再提出其他相關資料。

教育局表示，對於任何形式的不當對待，堅持零容忍的嚴正立場，採取行政處罰、刑事裁罰雙軌並進。

針對今日媒體系列報導，教育局嚴正澄清，絕無包庇情事，第一時間保全監視器畫面並移送北檢，均依法從嚴、從重、從速處理，並於7月17日由府級召開家長說明會。

同時，提供單一窗口跨教育局、法務局、社會局等三局處專案服務，相關行政調查將於七月底完成，並依後續調查結果重懲，全力作家長後盾。