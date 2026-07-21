文化部文資局入選透明晶質獎 盼以廉能推永續信賴

文化部文化資產局（文資局）入選法務部廉政署辦理第4屆「透明晶質獎」，文化部長李遠期許文資局持續精進各項作為，以廉能建立永續信賴。

根據文化部發布新聞稿，法務部廉政署副署長林炤宏今天與評選委員至文資局進行第二階段實地評核，文資局獲頒透明晶質獎入選證明書，李遠特別出席見證。

林炤宏表示，「透明晶質獎」是參考聯合國反貪腐公約國家報告國際審查委員所提供建議，以獎項鼓勵政府機關自我檢視廉政與廉能治理的成效。

林炤宏表示，文化資產保存不僅是對不同族群的思維、價值觀、生活方式及獨特性的觀照，更是為文資保存提供新視野與新篇章。他特別感謝文資局讓台灣文化資產被妥善保存，讓子子孫孫在快速變遷的社會，擁有撫今追昔的能力。

李遠致詞表示，陳濟民在接任文資局長後，非常有「勇氣」地面對文資局過去曾發生的違紀案件，修改各項辦法，建立多重檢驗機制；對於補助案即便面對僧多粥少，始終秉持公平、公正、透明的補助準則。

李遠表示，過去自己的父親總是怨嘆因為「不會走後門」，所以在公務員的同一個職位一輩子，但父親的悲憤讓他在成長後無論從事任何職業，都謹記應該公平、清廉面對所有事物。

文資局長陳濟民在評核簡報時表示，文資局與其他機關最大的不同，在於「文化資產涉及私人產權、專業與公眾情感，更需要高度透明公開」。

陳濟民表示，文資局面對之前發生的「水下文資調查索賄案」，「痛定思痛」提出改革方案，包含從提供開發廠商「自主檢查表件」，減少法規檢視模糊空間；提高考古與海洋科學委員的專家比例，嚴格把關專業品質；以及透過優化水下文資地理資訊系統（GIS），將「人為判斷」轉化為「數據分析」，以客觀科學數據取代主觀裁量等。

陳濟民說，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，曾經的政風案例確實重挫文資局的機關形象，也對公信力產生一大挑戰。但是從這個事件後，文資局在政風相關單位的協助下，仍會在文資保存的道路上持續努力前行。