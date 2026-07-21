36校組TNDA聯盟 115學年推跨校學程 Disney、Pixar、任天堂業師助陣

近年人工智慧（AI）迅速發展，國立台南大學、南台科技大學及國立高雄科技大擔任核心學校，串聯全國30多所大學參與「TNDA未來設計創業家培力聯盟」，整合大學與產業資源，將於115學年度起正式推動跨校學分學程，打造跨域整合與創新導向的培育機制。

教育部表示，TNDA聯盟課程規畫三大核心學分學程，包括「影視動畫」、「遊戲設計」及「互動設計」等三大創業家培力學程，分別聚焦影像敘事與動畫創作、遊戲企劃與產品開發，以及互動科技與體驗設計，提供學生多元且具產業導向的學習路徑。

在教學模式上，TNDA聯盟課程採跨校混成教學機制，邀請國內外產業專家直接參與教學，即時接軌全球產業最新趨勢；同時也讓全國各大專校院學生皆可跨校修課，共享優質教學資源。

在產學協作方面，TNDA聯盟導入業界專家參與教學體系，包含Disney、Pixar、Sony Animation等頂尖動畫製作公司的資深創作者；Blizzard Entertainment、Nintendo、Electronic Arts 等世界級遊戲設計公司核心團隊成員及智崴資訊科技等互動設計與沉浸式體驗領域的先驅。

教育部長鄭英耀表示，若只是把AI當成搜尋資料的工具，恐怕會變成大腦外包，教育部持續思考如何培育新時代人才，希望學生對未來有更多想像、跨域學習、深化與產業的連結。目前已有約36所大學校院加入TNDA聯盟，導入業師資源參與課程設計、創業輔導，讓學生不再只是學習專業知識，而是能夠在「做中學、學中做」。

教育部高等教育司司長廖高賢說，這次聯盟並非只培養會操作AI的技術人才，而是維持大學原本負責的設計能力、美學素養與學科能力培育，再透過聯盟整合36所學校與產業資源，引進包括皮克斯、任天堂等動畫產業業師，讓學生更了解產業趨勢與需求，透過師資、課程及產學合作，強化學生接軌產業的能力。

廖高賢說，114學年度第二學期將先試辦課程，115學年度第一學期再擴大開課，業師除了分享實務經驗，也會分享自身學習歷程，協助學生了解產業，「希望未來只要有志投入動畫、設計產業的學生，都能透過課程培養所需能力，而非一開始就受限於本科背景或專業門檻」。

國立台南大學教授、計畫主持人林美吟表示，國際業師並非因為知名就能加入課程，還會評估是否認同教育理念、願意投入人才培育。由於國際業師都是利用自己的下班時間授課，因此課程配合美國、日本等不同時區，安排在晚上或假日等時段；未來也將持續透過國際企業推薦擴大師資，同時培育國內教師，採「雙師共授」模式。

林美吟說，課程將分為初階與進階認證，初階認證鼓勵不同背景學生跨域組隊，結合設計、程式、商業等專長，共同完成作品，修課後可取得認證並抵免學分；進階認證則加入公司設立、法律、智慧財產權等創業實務課程，協助學生成立工作室，讓學生有機會取得創業基金，完成創業第一桶金。