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毒油燒入校園！北市府將協助師生團訟 最高可索賠逾30萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中聯油脂事件持續延燒，就連校園營養午餐也難以倖免，台北市長蔣萬安稍早指示教育局，協助北市受影響師生相關事宜，攜手消保協會透過法律途徑追究油品廠商食安責任，捍衛應有訴訟權益，求償金為12萬、精神撫慰金20萬，即日起開放各校收件，並於10月30日截止。聯合報系資料照
中聯油脂事件持續延燒，就連校園營養午餐也難以倖免，台北市長蔣萬安稍早指示教育局，協助北市受影響師生相關事宜，攜手消保協會透過法律途徑追究油品廠商食安責任，捍衛應有訴訟權益，求償金為12萬、精神撫慰金20萬，即日起開放各校收件，並於10月30日截止。聯合報系資料照

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中聯油脂事件持續延燒，就連校園營養午餐也難以倖免，台北市長蔣萬安稍早指示教育局，協助北市受影響師生相關事宜，攜手消保協會透過法律途徑追究油品廠商食安責任，捍衛應有訴訟權益，求償金為12萬、精神撫慰金20萬，即日起開放各校收件，並於10月30日截止。

教育局說，團體對象申請對象包含曾食用食藥署公告遭致癌沙拉油污染產品各級中小學及幼兒園師生，求償金額部分，財產損害除另有證明外統一定為12萬元，精神慰撫金統一定為20萬元，並於10月30日截止收件。

教育局表示，本次「中聯油脂事件」受影響師生團體訴訟事宜，將由消保協會依據「消費者保護法」第50條規定，受讓因同一原因事件受影響校園教職員工損害賠償請求權，並以團體名義提起訴訟。

教育局指出，已於今通知北市受影響各校（園），並將相關作業規範、表格及注意事項提供各校（園）預為準備，為確保各校（園）順利完成團體訴訟收件程序，教育局也針對各學層設置專責諮詢窗口，協助各校（園）順利推動團訟收件作業。

學校團體訴訟各學層專案諮詢窗口

(一)高中以下階段各級學校：食安及營養教育推動辦公室食安組呂小姐，02-2763-5968分機752。

(二)幼兒園：學前教育科林小姐，1999分機1415。

北市府 北市 食安

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