桃園女師控小六男學生撲倒猥褻 下體連續頂撞數下喝斥才離開

桃園市某國小專任輔導女老師控訴，去年12月為小六男學生進行一對一晤談時，竟遭學生撲倒在地強行猥褻，事後出現「急性壓力反應」，向校方申請公傷假卻兩度遭退，恐因請假超標被列為考績丙等。桃園市教育局回應，已協調學校提供補辦機會，但女師檢附的部分就醫紀錄早於事件發生日，關聯性仍待釐清，將依規定辦理。

該女師指控，去年12月19日在校內輔導諮商室進行個別晤談時，該名六年級男學生突然將她撲倒在地、以全身重量壓制，並以生殖器連續頂撞數下，直到她連續喝斥，男學生才起身離開。事發後，她立即通報啟動性平程序，男學生最終經少年法庭裁定接受保護管束。

女師事後赴身心科就醫，經診斷為「急性壓力反應」，並取得需休養一周的診斷證明書。然而，她持證明書申請公傷假時，人事主任竟以她2024年曾有身心科就診紀錄為由退回申請，由於公傷假遭刁難，導致她請假天數超標，恐面臨考績丙等懲處。

桃園市教育局今回應，學校知悉事件後即依規定完成校安通報，並向女師說明性別事件申請程序，但她當時並未提出調查申請。考量校長及輔導主任均為男性，且本案屬性別事件，校方委由學務主任於第一時間表達關懷，並於翌日啟動個案隔離機制，免除女師輔導涉案學生的職責；但女師當時表示暫不需進一步協助，學校基於尊重意願，未再主動介入。

教育局指出，女師去年12月首度申請公傷假時，因未依程序辦理、醫療證明亦不足，經說明後自行撤回，改請身心調適假及病假；今年5月，她向教育局陳情，希望改以公傷假認定，教育局隨即協調學校補辦。

不過，教育局進一步檢視資料後發現，女師檢附的就醫資料涵蓋期間為2024年4月至今年5月，部分就醫紀錄早於事件發生時間，相關醫療事實與事件的關聯性仍待釐清，後續將依相關規定辦理。