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2022年後再創佳績！建中樂旗聯隊詮釋「貓王」經典曲 奪世界大賽金獎

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎。圖／教育局提供
建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎。圖／教育局提供

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建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎，繼2022年季軍後再創佳績，教育局表示，建中樂旗聯隊多年來不僅展現學生的藝術素養與跨校合作精神，更讓世界看見台灣青年自信與實力。

建中聯隊集結來自15所學校的54名學生，其中約半數團員為初學者，4月完成組隊後，利用課餘時間密集排練，並於暑假期間展開每日集訓，在有限時間內磨合演奏、動作與行進隊形，7月17日預賽順利晉級，並於19日決賽與世界頂尖隊伍同場競技。

教育局表示，團員憑藉既有的音樂及表演基礎，成軍後密集訓練與反覆磨合，透過精準的行進隊形、旗隊視覺及充滿情感張力的演奏，展現高度團隊默契。表演過程中，音樂節奏、旗隊動作與隊形變化緊密呼應，完整呈現節目情感層次，獲得國際評審及現場觀眾肯定。

而此次獲獎作品「The Moment Before: A Ride to Love」，以愛情開始前的悸動與勇氣為核心，選用美國搖滾傳奇「貓王」Elvis Presley的經典作品，融合多首經典名曲，表現從初遇時的期待與試探出發，隨著音樂情緒逐步推進，描繪面對未知、鼓起勇氣踏出第一步的心境，並透過音樂、動作及隊形轉換，交織出一段充滿青春氣息與戲劇張力的愛之旅程。

建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎。圖／教育局提供
建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎。圖／教育局提供

建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎。圖／教育局提供
建中樂旗聯隊在荷蘭克爾克拉德舉行的2026世界音樂大賽「World Music Contest, WMC」決賽中，以表演節目「The Moment Before: A Ride to Love」，勇奪室外行進樂隊最高級別「Championship Division」金獎。圖／教育局提供

建中 世界大賽 荷蘭

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