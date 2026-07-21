手寫感謝卡被涉虐童私幼當招生廣告 蔣萬安怒斥「絕沒同意」

北市議員徐立信上周陪同多位家長開記者會，指北市某私立幼兒園教保員老師凌虐10多名幼童，鏡週刊今天報導，北市長蔣萬安的孩子曾在同集團的托嬰中心上過課，蔣曾手寫感謝卡及全家福合照，還被該集團當成招生廣告。對此，蔣萬安今天重話表示，「我沒有、也絕對不會同意，園方業者拿這樣（感謝卡）來招生的廣告」。

對於多名家長陳情這家私立幼兒園霸凌幼童，蔣萬安重申，首先教育局之前都做了說明，他在議會備詢時也清楚說明，一切就是「從嚴、從重、從速」來處理。包括第一時間發現有明確行為的教師即刻停止教保；也再次檢視監視器畫面，並做相對應裁處；且全面稽查，有任何違規一切從重最高的裁處。

蔣說，市府另外也即刻提供法律諮詢、心理諮詢及後續安置等各項的措施，也召開家長說明會上周在議會親自接下陳情家長的陳情書。蔣說，市府也承諾會加速包括這個月底，就會主持專案小組，會有結果出來。