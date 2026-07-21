聯合報系獲金鼎獎四大獎 「追憶似水年華」一書奪兩個翻譯獎寫紀錄

文化部20日公布第五十屆金鼎獎得獎名單，由資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得特別貢獻獎。聯合報以「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」獲數位出版類的數位內容獎，聯經出版公司則以卓霈欣的「樹冠羞避」奪圖書插畫獎；並以「追憶似水年華」奪兩個圖書翻譯獎，分別是陳文瑤翻譯的「追憶似水年華2：在花樣少女倩影下」，以及許雅雯翻譯的「追憶似水年華3：蓋爾芒特那邊」拿下。同一套書有兩個譯者奪獎，也寫下台灣出版史的創舉。

評審團表示，特別貢獻獎得主陳雨航在一九八○年代台灣新電影浪潮衝撞戒嚴體制、爭取創作自由的時代，他嚴守新聞與電影藝術的良知，成為重要的媒體守門人。而後投身出版產業，引進當代具影響力的作家，形塑台灣讀者的集體閱讀記憶，並編輯整理台灣重要作家作品，為台灣文學留下彌足珍貴的資產；在一般讀者對西方人文思想接觸無多的90年代，與王德威合作，引介思潮、出版經典論著、豐富讀者的知識視野，其創立的「麥田出版」如今已成讀者信賴的文學品牌。

法國文豪普魯斯特的「追憶似水年華」，共七冊字數逾二三三萬，出場人物達超過兩千人，被認為是文學史上最長、最難懂、卻也最具價值的小說。聯經發行人林載爵二○二○年發願打造首部繁體中文完整譯本，找「台灣法語譯者協會」前理事長吳坤墉策畫，邀來七位台灣法語譯者、一人一冊合力完成「追憶似水年華」，並允許譯者擁有自己的風格。其中兩位獲本屆金鼎獎翻譯獎，得獎者陳文瑤透露，她翻完「追憶似水年華」後，還買了書中象徵「愛的暗號」的嘉得利亞蘭花種於家中陽台，如今還開著淡紫的花。她用生命翻譯「追憶似水年華」，「追憶似水年華」也走入她的生命。

文化部表示，今年基於適當使用AI作為協作工具能為各業別提升效率立場，特別要求金鼎獎報名者須透過切結書揭露AI使用方式。頒獎典禮預計於九月舉行，透過多元行銷和線上線下推廣活動，加強宣傳優質台灣原創作品。