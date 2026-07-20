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原民會成立30週年 三大樂舞盛宴接力登場「費仔」跨海影片應援

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原住民舞者表演。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原住民舞者表演。記者鄭超文／攝影

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「我們都是一家人，歡迎大家回家、回台灣的家，一起度過美好的時間。」原民會今天下午在台北車站舉行「原來，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請全台民眾跟著原民的歌聲與舞步走進南島，感受跨越太平洋的文化嘉年華。原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur表示，希望透過這三大嘉年華，輕鬆自然地將台灣原民跟同屬南島語系的夏威夷、帛琉、馬紹爾群島等國家連結在一起。

啟動儀式上，曾智勇與美國夏威夷州駐台北辦事處處長許正昌共同觸碰LED大螢幕，象徵啟動三大原住民族樂舞盛宴，雙方互戴象徵排灣族榮譽的花圈與夏威夷花環，帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等多駐台使節齊聚，共同見證台灣展現全球南島語族發源地的主體自信。

三大活動包含7月31日至8月2日在新北市市民廣場登場的「我在Aloha台夏文化節」、9月5日在屏東縣立體育館舉辦的「Mathariri音樂節」，以及10月31日至11月1日在台東森林公園舉辦的「PASIWALI原住民族國際音樂節」。

「文化的感動往往比政策宣導更能深入人心。」曾智勇表示，今年是原民會成立卅週年，原民會不辦嚴肅的座談或政策說明會，而是呈現台灣原住民最美麗的文化。原民會首度與美國夏威夷州政府駐台北辦事處共同辦理「我在Aloha台夏文化節」，透過樂舞落實南島外交。「Mathariri音樂節」以音樂為媒介，致敬不同族群背景所展現的多元包容力與自信，「Mathariri」為魯凱語，意指漂亮、美好。「PASIWALI原住民族國際音樂節」則邀請來自世界各地原民表演者參與，演出陣容橫跨不同世代。

為台灣在世界棒球經典賽打出關鍵滿貫全壘打與逆轉砲的「費仔」，母親來自阿美族。啟動儀式上播放「費仔」拍攝的祝福影片，身在美國他表示，這一年難以用語言表達，「加油，台灣，謝謝！」

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇（右）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左）共同觸碰LED大螢幕進行啟動儀式。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇（右）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左）共同觸碰LED大螢幕進行啟動儀式。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原住民舞者表演。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原住民舞者表演。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主任委員曾智勇（右三）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌雙方互戴象徵排灣族榮譽花圈與夏成夷花環，並互相擁抱。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主任委員曾智勇（右三）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌雙方互戴象徵排灣族榮譽花圈與夏成夷花環，並互相擁抱。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請歌手舞炯恩表演。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請歌手舞炯恩表演。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主任委員曾智勇（中）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左三）等貴賓共同喊出「原來，歌舞讓彼此更靠近」。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主任委員曾智勇（中）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左三）等貴賓共同喊出「原來，歌舞讓彼此更靠近」。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇致詞。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇致詞。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，會後原民會主任委員曾智勇（Ljaucu Zingrur）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（Andrew Koh）等貴賓與現場參與者一起合影。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，會後原民會主任委員曾智勇（Ljaucu Zingrur）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（Andrew Koh）等貴賓與現場參與者一起合影。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇（右）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左）共同觸碰LED大螢幕進行啟動儀式。記者鄭超文／攝影
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇（右）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左）共同觸碰LED大螢幕進行啟動儀式。記者鄭超文／攝影

原民會 原住民 帛琉

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