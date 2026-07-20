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國際數學奧林匹亞競賽 台生獲1金3銀2銅
2026年第67屆國際數學奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣6名學生共獲得1金3銀2銅，國際排名第23（以學生競賽總成績計算），個人部分以建中學生許庭誠排第30名表現最佳。
教育部今天發布新聞稿指出，2026年第67屆國際數學奧林匹亞競賽由中國舉辦，台灣代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，並從全國1843名學生中選出6名學生代表參賽。
2026年第67屆國際數學奧林匹亞競賽今天揭曉成績，在117個國家、666名參賽學生中，台灣6名學生總計獲得1金3銀2銅，國際排名第23名（以學生競賽總成績計算）；個人部分，以獲得金牌的建國中學學生許庭誠排名第30名表現最佳。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲此競賽金、銀、銅牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；於競賽獲金牌、銀牌及銅牌者，分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。
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